Chartanalysen aus dem Seminarraum, jetzt im Home Office: Börsenwissen effektiv vermittelt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Kompetenz der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie liegt im eingehenden Wissenstransfer rund um die Börsenanalyse. Auf den derzeitigen Wegfall von Vor-Ort-Schulungsmöglichkeiten in Heidelberg reagiert das Unternehmen mit dem Aufbau einer Infrastruktur, die den technischen und inhaltlichen Anforderungen der Seminar-Abläufe gerecht wird. Erstes reguläres Programm mit den neuen Rahmenbedingungen wird das Online-Chartanalyse Seminar vom 06. bis 07. Februar 2021 sein, das Neueinsteigern und semiprofessionellen Privatanlegern das wirksame Lesen und Deuten von Börsencharts vermitteln soll.

Grundlagen der Chartanalyse: Was Einsteiger können und wissen müssen

Mit dem Online-Chartanalyse Seminar richten sich die BB ASCON Experten gezielt an Neueinsteiger und private Anleger mit bisher rudimentären Börsenerfahrungen. Als eine Art ?Kompass am Kapitalmarkt? sind Charts ein unerlässliches Werkzeug für jegliche Börsenaktivität.

Nach BB ASCON genügt für umsichtiges, vorausschauendes und letztlich erfolgreiches Handeln das reine Lesen und Verstehen der Charts nicht. Die Seminarinhalte schaffen Transparenz auch für unerfahrene Teilnehmer, verdeutlichen das Spektrum der Möglichkeiten von Chartanalysen und lehren gleichermaßen eine effiziente Fokussierung auf die wirklich relevanten Aspekte.

Für maximalen Lerneffekt: Infrastruktur orientiert sich an inhaltlich hohem Standard

Unter regulären Bedingungen betrachten die BB ASCON Referenten ? besonders im Sinne semiprofessioneller Teilnehmer ? die klassische, interaktive Seminarsituation als unerlässlich für den Lernerfolg. Basierend auf strengen Qualitätsstandards der Kapitalmarkt Akademie wurden daher für die derzeit reine Online-Schulung besondere Maßnahmen getroffen. Aus rein technologischer Sicht steht nun eine spezielle Collaboration Software aus dem industriellen Bereich im Zentrum der Übertragungen.

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ralf Kröpke beschreibt die Herausforderungen: ?Insbesondere bei der Chart-Betrachtung ist höchste Präzision erforderlich. Viele gängige Lösungen am Markt, beispielsweise HD-Technologie, hätten unseren Anforderungen nicht genügt, womit wir schlussendlich zu einer ganzheitlichen Infrastruktur aus unterschiedlichen Elementen gekommen sind. Im Januar konnten wir mit ausgewählten Teilnehmern bereits ein sehr erfolgreiches Seminar durchführen ? mit jetziger 4-5 K Übertragungsqualität, Präzisionsmikrofonen und der industriellen Collaboration Cloud, die interaktives Arbeiten in dem hohen Maße ermöglicht, wie es für uns erforderlich ist.?

Technologie für den Lernerfolg und teilnehmerfreundliche Organisation

Das Online-Chartanalyse Seminar findet am Wochenende vom 06. Februar, 9:00 Uhr, bis zum 07. Februar, 16:00 Uhr statt. Im Sinne der Konzentration und Aufnahmefähigkeit sind für die Teilnehmer sinnvolle Pausen und Offline-Inseln fest integriert.

Eine Buchung beinhaltet, wie jede BB ASCON Seminarteilnahme, eine optionale 12 Monate gültige Seminarwiederholung für dieses Thema. Alle wichtigen Informationen zum Seminar hat der Veranstalter auch unter folgender Adresse bereitgestellt: https://www.bb-ascon.de/akademie/events-uebersicht/

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Geschäftssitz in Heidelberg, arbeitet gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 14 Jahren erfolgreich mit Kapitalmarktkunden aus 16 Nationen zusammen. Mithilfe von BB ASCON Software, BB ASCON Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen lernen Geschäftskunden, Privataktionäre und Ultra High Net Worth Individuals ihre Geschäftsprozesse auf Kalkulierbarkeit, Duplizierbarkeit, Marktkonformität sowie Beständigkeit auszurichten. Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH ist im Europäischen Wirtschaftssenat (EWS) vertreten und bietet neben zahlreichen Branchenlösungen und Fachthemen auch umfangreiche Services für den Vermögensaufbau an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

