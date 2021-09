Chile will Kupferproduktion bis zum Jahr 2050 verdoppeln

Erstellt von Redaktion Allgemein

Dafür benötigt Chile rund 150 Milliarden US-Dollar, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Nachfrage nach Kupfer und auch nach Lithium, dem Batteriemetall steigt weltweit an. Chile will an die Spitze der Minenproduktion. So hat der Energie- und Bergbauminister Juan Carlos Jobet einen neuen nationalen Bergbauplan angekündigt. Dessen Ziel ist die Rückverfolgbarkeit von in Chile produziertem Kupfer zu optimieren, die Vielfalt der Bergbauunternehmen zu stärken und den Wasserverbrauch zu verringern.

Chile ist hochangesehen bei den Investoren. Das Land will bis 2030 eine Rekordmenge von sieben Millionen Tonnen Kupfer produzieren, dafür braucht es Investitionen. Chile war früher eine Diktatur, heute sieht dies anders aus. Und der Bergbau ist in Chile eine wichtige Säule der Wirtschaft, Kupferexporte sind ein wichtiger Bestandteil der Staatseinnahmen. Chile besitzt Kupfer, Gold, Silber und auch Lithium. Minenprojekte sollen also gefördert werden.

In Chile ist beispielsweise Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=JH3NH5QzCZI&t=19s – vertreten. Das kanadische Explorationsunternehmen hat ein Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Darunter befindet sich das Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita im Küstenkordillerengürtel in Chile. Auch das Kupfer-Porphyr-Projekt Andrea (1.200 Hektar) in Chile liegt am Rand des El Indio-Gürtels, der bereits erstklassige Gold- und Silberliegenschaften beherbergt.

Chile will auch neue Bergbaugesellschaften ins Land locken, deren Augenmerk auf Lithium gerichtet ist. Schließlich ist Chile zweitgrößter Hersteller von Lithiumbatterien.

Lithium gibt es daneben vor allem in Argentinien und Australien, aber auch in der Mongolei. Hier besitzt ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=7Vw2OjysEfI&t=32s – die Projekte Baavhai Uul und Urgakh Naran, damit eine der größten Explorationslizenzen des Landes in einer ganzjährig kostengünstigen Umgebung.

