Chinas Goldmarkt

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Das World Gold Council hat sich eingehend mit dem chinesischen Goldmarkt befasst. Die chinesischen Investoren setzen stark auf das Edelmetall. Goldbarren stehen an dritter Stelle, gefolgt von Goldmünzen und Goldschmuck. Besonders sichere Anlagen sind gefragt wie Gold, Versicherungen und Sparkonten. Beim Gold sind bereits 72 Prozent der Chinesen investiert. Das ist viel, dennoch ist auch noch viel Luft nach oben.

Die chinesischen Banken machten Goldprodukte landesweit gut zugänglich. So wurden nicht-physische Goldprodukte wie Gold-ETFs und Goldaktien immer beliebter und führten sogar zu einem Rückgang von physischen Goldverkäufen bei den Banken. Das World Gold Council sieht derzeit ein wirtschaftlich gutes Umfeld, dass die Banken ihr Goldgeschäft beleben können. Denn die Investitionsnachfrage sollte auf jeden Fall mittelfristig gut sein.

Dies ist vor allem den niedrigen Zinsen, befürchteten Inflationsszenarien und globalen Unsicherheiten geschuldet. Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen ist im dritten Quartal stark angestiegen. Vermögende Chinesen und zunehmend junge Investoren wollen mit Goldinvestitionen ihr Vermögen erhalten und vermehren.

Auch hierzulande nagen die Null- und Niedrigzinsen am Vermögen jedes Einzelnen. Da kommt ein Investment in Gold oder mit einem Hebel in Goldaktien in Frage, beispielsweise in Victoria Gold oder Bluestone Resources.

Victoria Gold – https://www.commodity-tv.com/play/victoria-gold-reached-commercial-production-at-the-eagle-gold-mine/ – konnte dieses Jahr im Yukon die Eagle Goldmine hochfahren. Sie befindet sich in der zu 100 Prozent im Alleineigentum stehenden Dublin Gulch Goldliegenschaft von Victoria Gold, welche sich über 555 Quadratkilometer erstreckt.

Bluestone Resources – https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/chinas-goldmarkt/ – besitzt das Cerro Blanco Goldprojekt und das Mita Geothermalprojekt in Guatemala. Neueste Bohrergebnisse ergaben auf Cerro Blanco bis zu 1.380 Gramm Gold auf 1,2 Meter.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/