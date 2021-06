Chubb gibt neue Führungspositionen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika bekannt

Erstellt von Redaktion Banken

Chubb hat heute die Ernennung von Führungskräften in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bekannt gegeben.

Sara Mitchell wird zur Division President für Kontinentaleuropa, den Nahen Osten und Nordafrika ernannt. Mitchell wird für die Bereiche Sach-, Unfall- und Krankenversicherung und Verbraucherdienstleistungen in 26 Ländern in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika bei Chubb verantwortlich sein. Zuletzt war Sara Mitchell Division President für Großbritannien, Irland und Südafrika.

Mark Roberts wird zum Division President für Großbritannien, Irland und Südafrika ernannt und tritt damit die Nachfolge von Sara Mitchell an. Roberts wird für die Sach-, Unfall- und Krankenversicherung sowie Verbraucherdienstleistungen von Chubb in Großbritannien, Irland und Südafrika verantwortlich sein. Zuletzt war Mark Roberts als Chief Underwriting Officer für Schaden- und Unfallversicherung in Großbritannien und Irland tätig.

Robert Wilson wird zum Chief Underwriting Officer bei Chubb Global Markets und zum Active Underwriter des Lloyd–s Syndicate 2488 von Chubb ernannt. Er wird für alle Zeichnungsaktivitäten bei Chubb Global Markets und bei Syndicate 2488 verantwortlich sein. Zuletzt war er als stellvertretender Chief Underwriting Officer und Head of Underwriting Operations bei Chubb Global Markets tätig.

Mitchell, Roberts und Wilson sind David Furby, dem Regionalpräsidenten für Europa, Naher Osten und Afrika, direkt unterstellt. Neben seiner aktuellen Verantwortung übernimmt Furby die Rolle des Präsidenten von Chubb Global Markets.

Alle Ernennungen unterliegen ab sofort der behördlichen Genehmigung.

David Furby erklärte: „Ich freue mich sehr, Sara, Mark und Robert im Führungsteam der EMEA-Region zu haben. Sie alle verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und werden mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich der Unternehmensleitung für unsere Kunden und Broker in der gesamten Region das Beste aus Chubb herausholen.“

Juan Luis Ortega, Executive Vice President der Chubb Group und Präsident der Abteilung für Auslandsversicherungen, erklärte: „Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Leistung in der Branche und unter der Gesamtleitung von David Furby ergeben diese drei Führungskräfte – Sara, Mark und Robert – ein außergewöhnlich starkes und talentiertes Team, das für unsere Tätigkeiten in der Region Europa, Naher Osten und Afrika verantwortlich ist. Wir freuen uns sehr über diese Ernennungen in leitende Funktionen, die die große Stärke unserer Mitarbeiter bei Chubb ein weiteres Mal unter Beweis stellen.“

Sara Mitchell verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Mitchell ist seit 2011 bei Chubb und war zuvor in einer Reihe von Führungspositionen sowohl im Konsumgütergeschäft als auch im Unfallversicherungsgeschäft in Großbritannien und Europa tätig. Vor ihrer Zeit bei Chubb hatte Mitchell verschiedene Positionen bei der RSA und der Allianz inne. Sie hat einen Abschluss in Chemie von der University of Manchester und ist Associate des Chartered Insurance Institute.

Mark Roberts verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, darunter 22 Jahre bei Chubb. Roberts ist seit 1999 bei dem Unternehmen tätig und bekleidete im Laufe der Jahre zunehmend leitende Positionen im Bereich Underwriting und Management. Roberts begann seine Karriere als Broker bei SBJ und arbeitete vor seinem Wechsel zu Chubb als Underwriter bei ITT London & Edinburgh. Roberts hat einen Abschluss in Alter Geschichte von der Durham University.

Robert Wilson verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Wilson kam 2009 zu Chubb und hatte verschiedene leitende Positionen bei Chubb Global Markets inne. Vor seiner Zeit bei Chubb arbeitete Wilson als Rückversicherungsmakler bei Marsh, JLT und Aon.

Informationen zu Chubb

Chubb ist das größte börsennotierte Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen der Welt. Über seine Niederlassungen in 54 Ländern und Regionen bietet Chubb einer vielfältigen Gruppe von Kunden gewerbliche und persönliche Sach- und Unfallversicherungen, Unfall- und Zusatzkrankenversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen an. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb betreibt Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie weiteren Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/324916/Chubb_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3210682-1&h=1632390302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3210682-1%26h%3D2372916918%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F324916%252FChubb_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F324916%252FChubb_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F324916%2FChubb_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Mike Jones: Tel. +44 (0)20 7173 7793

Mobil: +44 (0)7342 029853

mike.jones@chubb.com

Original-Content von: Chubb Fire & Security Group, übermittelt durch news aktuell