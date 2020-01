Cisco Live EMEA 2020: Logicalis gibt Impulse für mehr Agilität in IT-Infrastrukturen

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

So steht mit Cisco Hyperflex eine leistungsfähige HCI-Lösung im Fokus, welche für die agile Bereitstellung von Geschäftsmodellen prädestiniert ist. Cisco Hyperflex vereint Compute, Network und Storage und sorgt für einen effizienten IT-Betrieb inklusive Multi-Cloud-Integration. Hier knüpft auch die gemeinsam von Cisco und Pure Storage entwickelte Lösung FlashStack an, welche die Experten von Logicalis am Stand vorstellen. Die moderne Converged Infrastructure (CI)-Lösung setzt dank All-Flash-Technologie Maßstäbe in Sachen Performance und empfiehlt sich daher auch für anspruchsvolle Kundenszenarien. Logicalis hatte erst kürzlich die Partnerschaft mit Pure Storage geschlossen.

Der reibungslose Betrieb von geschäftskritischen Anwendungen ist maßgeblich für Unternehmen. Vor diesem Hintergrund können sich Besucher am Logicalis-Stand zum Thema Application Performance Management mit AppDynamics informieren. Dank AppDynamics können IT-Verantwortliche einen reibungslosen Betrieb ihrer Geschäftsanwendungen gewährleisten. Die Logicalis-Experten zeigen auf der Cisco Live EMEA, wie damit auch zu Spitzenzeiten Verfügbarkeit und Performance gewährleistet werden können.

Ebenfalls mit dabei: Die eigens entwickelte Logicalis Optimal Orchestration Platform (LOOP). Mit LOOP lassen sich Managed Services flexibel orchestrieren. Die Plattform automatisiert wiederkehrende Aufgaben und bietet eine Multi-Cloud-Unterstützung. Die IT-Abteilung behält dadurch einen zuverlässigen Überblick und die Kontrolle über die eingesetzten Cloud- und IT-Services.

Rüdiger Rath, Head of Logicalis Europe, sagt: „Wir freuen uns, als Sponsor erneut die Cisco Live EMEA zu unterstützen. Cisco bietet uns eine wertvolle Plattform für den Austausch mit Kunden und Partnern. Vor dem Hintergrund der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung spielt eine breite technologische Expertise eine immer größere Rolle. Logicalis bietet genau dieses Know-how – europa- und weltweit.“

Christian Werner, CEO der Logicalis Group Germany, ist überzeugt: „Mit unseren Themen richten wir uns an Kunden, die ihre Organisationen fit für den digitalen Wandel machen möchten. Denn moderne, agile Geschäftsmodelle benötigen moderne, agile Infrastrukturen. Wir schlagen die Brücke zwischen der Modernisierung der IT-Infrastrukturen und einer softwaregetriebenen Geschäftswelt.“

Als einer von nur fünf weltweiten Cisco Global Gold Partnern bietet Logicalis umfassende Expertise bei der Technologieauswahl, Integration und resultierenden Services. Diese Expertise wurde auf dem Cisco Partner Summit 2019 (Las Vegas, Nevada/USA) gewürdigt: Dort erhielt Logicalis zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Cisco Global Award als IoT Industry Partner of the Year sowie den Award als Commercial Partner of the Year Europa.