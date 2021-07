CoinShares erwirbt globalen Blockchain Aktienindex

– CoinShares erweitert seine Präsenz auf dem Aktienmarkt durch die Übernahme des ETF-Indexgeschäfts von Elwood Technologies

– Der Invesco Elwood Global Blockchain Equity UCITS ETF hat ein verwaltetes Vermögen von über 1 Mrd. USD

– CoinShares fügt außerdem eine Aktien-Research-Einheit und eine Abdeckung von Kryptowährungs- und Blockchain-bezogenen Aktien hinzu

CoinShares International Limited (Nasdaq First North Growth Market: CS) („CoinShares“), Europas größte Investmentfirma für digitale Assets, hat heute bekannt gegeben, dass sie das ETF-Indexgeschäft von Elwood Technologies übernommen hat. Über diese Plattform hat Elwood in Zusammenarbeit mit Invesco den Invesco Elwood Global Blockchain Equity UCITS ETF (der „Invesco Blockchain ETF“) aufgelegt, der ein Engagement in international börsennotierten Unternehmen bietet, die Erträge aus der Blockchain-Technologie erzielen.

Der Invesco Blockchain ETF hat seit seiner Auflegung im Jahr 2019 über 1 Mrd. USD an Vermögenswerten angehäuft. Neben der Erstellung von Indizes baute Elwood ein erstklassiges Aktien-Research-Team auf, das sich auf Unternehmen im Bereich der digitalen Assets konzentriert. Der Bereich Aktienresearch wird sich CoinShares anschließen und von der Größenordnung profitieren, die diese Organisation bietet. Es wird keine Änderungen am Elwood Index und keine Auswirkungen auf den Invesco Blockchain ETF geben. Außerdem wird es weiterhin Research zu Kryptowährungs- und Blockchain-bezogenen Aktien veröffentlichen.

Jean-Marie Mognetti, CEO von CoinShares, kommentierte die heutige Nachricht: „Während die Popularität von thematischen ETFs weiter zunimmt, haben wir eine bemerkenswerte Streuung der Performance zwischen Strategien gesehen, die auf ähnliche Engagements abzielen. Da Anleger sowohl ein Engagement in Kryptowährungen als auch in Aktien suchen, die von der Blockchain-Technologie profitieren, sind der Elwood Index und Invesco natürliche Partner für CoinShares. Diese Akquisition ist ein weiterer Meilenstein für CoinShares bei der Umsetzung unseres strategischen Plans, Shareholder Value zu generieren und ein globales Finanztechnologieunternehmen zu werden. Wir freuen uns darauf, die Indexplattform von Elwood als neueste Ergänzung des CoinShares-Teams zu begrüßen.“

Die Zusammenarbeit zwischen CoinShares und Invesco wird die Lücke zwischen traditioneller Vermögensverwaltung und Kryptowährungen weiter schließen und gleichzeitig die Konnektivität beider Firmen mit globalen institutionellen Investoren und Allokatoren erweitern. Mit einem verwalteten Vermögen von 1.505 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Mai 2021) ist Invesco einer der weltweit größten Vermögensverwalter, der ein umfassendes Spektrum an aktiven, passiven und alternativen Anlagemöglichkeiten anbietet und im März 2019 als weltweit erster institutioneller Vermögensverwalter über seine Partnerschaft mit Elwood einen thematischen ETF mit Fokus auf Blockchain eingeführt hat.

James Stickland, CEO von Elwood Technologies, fügte hinzu: „Elwood ist stolz darauf, den Elwood Global Blockchain Equity Index geschaffen zu haben. Diese Transaktion ermöglicht es Elwood, sich auf seine Kernaufgabe zu konzentrieren, eine erstklassige technologische Infrastruktur für den Markt der digitalen Vermögenswerte bereitzustellen. Wir sind sehr gespannt auf die Möglichkeiten in diesem schnell wachsenden Bereich.“

CoinShares meldete im ersten Quartal 17,1 Mio. Pfund an Asset-Management-Einnahmen aus seinem Digital-Asset-ETP-Geschäft und brachte kürzlich Bitcoin- und Ethereum-ETF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3217833-1&h=844512198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3217833-1%26h%3D189719465%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.etfexpress.com%252F2021%252F04%252F06%252F298156%252Fcoinshares-partners-3iq-launch-3iq-coinshares-bitcoin-etf%26a%3Drecently%2Blaunched%2Bbitcoin%2Band%2Bethereum%2BETF&a=brachte+k%C3%BCrzlich+Bitcoin-+und+Ethereum-ETF) in Zusammenarbeit mit 3iQ auf den Markt und tätigte eine strategische Investition in eine neue ESG-fokussierte Investment-Management-Gesellschaft in den USA, Viridi-Fonds.

Gary Buxton, Leiter der EMEA-ETFs bei Invesco, kam zu dem Schluss: „Wir glauben, dass sich die Blockchain-Technologie und Krypto-Assets weiter entwickeln und eine immer wichtigere Mainstream-Rolle in Wirtschaft, Finanzen und Gesellschaft spielen werden. Der anhaltende Erfolg und das Wachstum des Invesco Elwood Global Blockchain Equity ETF sind ein Beleg für die Dynamik des Sektors und die überzeugenden Chancen für Anleger. Wir haben unsere dreijährige Zusammenarbeit mit Elwood genossen und freuen uns darauf, diese Partnerschaft mit CoinShares weiter auszubauen.“

Technische Anmerkung:

Am 5. Juli 2021 schloss CoinShares International Limited einen Kaufvertrag („SPA“) über den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Elwood Asset Management Services Limited von deren Muttergesellschaft, Elwood Capital Management Limited („ECML“), für 17 Mio. US-Dollar ab. Die Transaktion wird über einen Aktientausch durch die Ausgabe von 1.298.322 neuen Stammaktien zu einem Preis von 13,09 US-Dollar pro Aktie abgewickelt und wird voraussichtlich in der zweiten Juliwoche mit der Zulassung der Gegenwertaktien zum Handel abgeschlossen. Der SPA enthält übliche Zusicherungen und Verpflichtungen des Verkäufers und Käufers. Nach Abschluss der Transaktion unterliegen die von ECML erhaltenen Gegenleistungsaktien einer standardmäßigen 12-monatigen Sperrfrist. CoinShares wird das geistige Eigentum und die bestehenden Verträge in Bezug auf das Indexgeschäft von Elwood besitzen, einschließlich mehrerer Produkte, die derzeit mit Invesco entwickelt werden.

Informationen zur CoinShares Group

CoinShares ist Europas größtes Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und verwaltet Milliarden von Vermögenswerten im Auftrag einer globalen Kundenbasis. Unsere Mission ist es, den Zugang zum Ökosystem der digitalen Assets zu erweitern, indem wir neue Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickeln, die Anlegern Vertrauen und Transparenz beim Zugang zu dieser neuen Anlageklasse bieten. CoinShares ist am Nasdaq First North Growth Market unter dem Ticker CS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3217833-1&h=2620721292&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3217833-1%26h%3D1232184341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinshares.com%252Finvestor-relations%26a%3DNasdaq%2BFirst%2BNorth%2BGrowth%2BMarket%2Bunder%2Bticker%2BCS&a=Nasdaq+First+North+Growth+Market+unter+dem+Ticker+CS) öffentlich notiert.

Für weitere Informationen über CoinShares besuchen Sie: https://coinshares.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3217833-1&h=699950276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3217833-1%26h%3D292243589%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinshares.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinshares.com&a=https%3A%2F%2Fcoinshares.com)

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren Veröffentlichung die CoinShares International Limited gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596 / 2014 verpflichtet ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Vermittlung der oben genannten Kontaktpersonen am Dienstag, den 6. Juli 2021, um 8:00 Uhr BST veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Der Bericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Meinungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen, sowie solche Aussagen und Meinungen, die sich auf die Zukunft beziehen und z. B. Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „würde“, „nach Einschätzung“, „ist der Meinung“, „kann“, „plant“, „potenziell“, „prognostiziert“, „projiziert“, „nach Kenntnis von“ oder ähnliche Formulierungen enthalten, die eine Aussage als zukunftsgerichtet kennzeichnen sollen. Dies gilt insbesondere für Aussagen und Meinungen im Bericht über zukünftige finanzielle Erträge, Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft und das Management des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Rentabilität sowie das allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Umfeld und andere Angelegenheiten, die das Unternehmen betreffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich des Cashflows, der Finanzlage und des Betriebsergebnisses der Gesellschaft, von den in diesen Aussagen dargestellten Informationen abweichen, dass die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen oder beschriebenen Erwartungen nicht erfüllt werden oder dass die Ergebnisse weniger günstig ausfallen als die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen oder beschriebenen. Dementsprechend sollten potenzielle Investoren kein unangemessenes Vertrauen in die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen setzen und es wird ihnen dringend empfohlen, den gesamten Bericht zu lesen. Die Gesellschaft kann keine Gewähr für die zukünftige Richtigkeit der hier dargelegten Meinungen oder für den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen geben.

In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die mit zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, ist es möglich, dass die in diesem Bericht erwähnten zukünftigen Ereignisse nicht eintreten. Darüber hinaus können sich die zukunftsgerichteten Schätzungen und Prognosen, die aus Studien Dritter abgeleitet wurden, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, als ungenau erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen dargestellten abweichen, insbesondere aufgrund von Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, Änderungen des Zinsniveaus, Änderungen der Wechselkurse, Änderungen des Wettbewerbsniveaus sowie Änderungen von Gesetzen und Vorschriften.

