Copper Mountain schließt Aktienfinanzierung über 17,25 Millionen C$ ab

Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) (“Copper Mountain” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/coppermountainmining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sein bereits zuvor angekündigtes Angebot zum Kauf von Stammaktien (das “Angebot”) unter der Führung von Industrial Alliance Securities Inc. mit einem Konsortium von Emissionsbanken einschließlich Cormark Securities Inc., National Bank Financial Inc. (zusammen die “Konsortialbanken”) abschließen konnte. Gemäß dem Angebot hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von C$ 17.250.002 durch die Ausgabe von 15.000.002 Stammaktien des Unternehmens (“Stammaktien”) zu einem Preis von C$ 1,15 pro Stammaktie (das “Angebot”) erzielt, einschließlich Stammaktien im Wert von C$ 2.250.000, die gemäß der Ausübung des vollen Betrags der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken ausgegeben wurden.

Die Stammaktien wurden mittels eines Kurzprospektes vom 23. November 2020 (der “Prospekt”) angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wurde, und wurden auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten. Der Prospekt ist auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar.

Der Nettoerlös des Angebots wird für regionale Explorationen auf dem aussichtsreichen Grundstückspaket des Unternehmens in Australien verwendet werden, um die Entwicklung des Eva-Kupferprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke, wie im Prospekt ausführlicher beschrieben, voranzutreiben.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von Britisch-Kolumbien in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Copper Mountain verfügt auch über das Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 2.100 km2 großes, sehr aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol “CMMC” und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol “C6C” gehandelt.

Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

Copper Mountain Mining

“Gil Clausen”

Gil Clausen, P.Eng.

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Letitia Wong

Executive Vice President, Strategie und Unternehmensentwicklung

Telefon: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen (zusammen “vorausblickende Aussagen”) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind vorausblickende Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie “plant”, “erwartet”, “schätzt”, “beabsichtigt”, “antizipiert”, “glaubt” oder Variationen solcher Begriffe identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse “können”, “könnten”, “würden”, “könnten”, “eintreten” oder “erreicht werden”. Vorausblickende Aussagen beinhalten die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und die Absichten des Unternehmens hinsichtlich seiner Ziele, Vorgaben oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Vorausblickende Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich in jeder Management-Diskussion und -Analyse, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies nach geltendem Recht erforderlich ist, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.