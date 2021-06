Corona macht Menschen reicher

Um gut acht Prozent ist das private Finanzvermögen im Vorjahresvergleich angestiegen. 431 Billionen US-Dollar besitzt die Weltbevölkerung jetzt. In die Untersuchung miteingeflossen sind erstmalig auch Gold und Sachwerte. Schulden wurden subtrahiert. Die Untersuchung wurde von der Boston Consulting Group durchgeführt. Das vermehrte Finanzvermögen will bewahrt werden, da sind gute Anlagemöglichkeiten gefragt.

Besonders viel Geld haben die Deutschen gespart. Das private Finanzvermögen der Deutschen nahm um rund sechs Prozent zu. Für gewöhnlich investieren deutsche Bürger gerne in Immobilien, Aktien sind nicht so beliebt, aber auf dem Vormarsch. Schließlich macht es keinen Sinn, das Ersparte zur Bank zu tragen. Zwar wird mit den Lockerungen der Konsum wieder zunehmen, aber mögliche weitere Unsicherheiten könnten hier als Bremse wirken.

Dass die Zahl der Superreichen auch nach oben gegangen ist, verwundert wohl niemand. So konnten sich im Pandemiejahr 2020 rund 60.000 über mehr als 100 Millionen Dollar Vermögen freuen. Im Vorjahr waren dies rund 54.000 Superreiche. Jedenfalls will das ersparte Vermögen richtig angelegt werden, egal ob viel oder nicht so viel. In einem gut diversifizierten Portfolio sollten unter anderem Werte von Edelmetallunternehmen nicht fehlen. Oder man setzt gleich auf Royalty-Unternehmen, die schon für sich für eine Risikostreuung sorgen.

So könnte man beispielsweise an Empress Royalty denken. Das Unternehmen kümmert sich um den Aufbau eines Portfolios von Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallbergbauunternehmen. Im Explorationsbereich gibt es 13 Projekte, die allesamt in Kanada liegen. Daneben ist Empress Royalty an drei weiteren Projekten in Mexiko und Afrika beteiligt.

Eine seit 2014 bestehende Royalty-Gesellschaft ist Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=_4xaZFu97bU . Mehr als 150 Royalties und Edelmetallabnahmen bilden die Grundlage des Unternehmens, das auch Dividenden zahlt.

