Covid-19-Impfung und Goldpreis

Erstellt von Redaktion Allgemein

Eine Impfung gegen den Corona-Virus rückt näher. Viele fragen sich nun wie wird sich das auf den Goldpreis auswirken.

Das Thema, wie ein erfolgreicher Covid-19-Impfstoff sich auf den Goldpreis auswirken könnte, ist unter Experten umstritten. Manch einer sieht den Goldpreis fallen, andere wiederum prognostizieren das Gegenteil. So geht etwa Ronald Stoeferle, bekannter Autor (?In Gold We trust?), Analyst und Goldkenner davon aus, dass ein Impfstoff eine Inflationswelle auslösen dürfte. Dem Goldpreis würde dies extrem guttun.

Im Frühjahr profitierte der Goldpreis von der Corona-Krise, Gold war als sicherer Hafen begehrt und stieg preislich auf einen neuen siebenjährigen Höchststand – und Gold ist auch jetzt noch äußerst begehrt als Anlage. Unsicherheiten treiben die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall an. Denn Unsicherheit ist bei Investoren verhasst, sie flüchten dann in sichere Anlagen. Wenn nun ein Covid-19-Impfstoff auf dem Markt für breite Bevölkerungsschichten zugänglich wäre, würde doch eine große Unsicherheit wegfallen – möchte man meinen.

Die Unsicherheit über neuerliche Lockdowns und Konjunktureinbrüche würde wohl tatsächlich viel geringer. Doch die Konsumenten dürften erleichtert reagieren. Der Konsum wird angeheizt und trifft auf die Nachfrage aus riesigen staatlichen Stützungsausgaben. Dies wird die Preise, nicht zuletzt die Rohstoffpreise, nach oben treiben. Damit entstehen weitere Unsicherheiten. Denn wie werden die Notenbanken darauf reagieren? Historisch gesehen wird eine steigende Inflationsrate gut für den Goldpreis sein. Dies umso mehr da die Notenbanken aufgrund der angeschlagenen Konjunktur und horrenden Staatsschulden noch bei den Zinsen Zurückhaltung üben müssen. Negative Realzinsen ? und diese anziehend ? werden Investoren noch stärker in den goldenen Sicherheitshafen treiben wie bereits geschehen.

Investoren können auf dieses Szenario insbesondere mit den Aktien von Unternehmen mit aussichtsreichen Goldprojekten setzen. Beispiele hierfür wären Skeena Resources und Corvus Gold.

Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=-Oc9PdaeFaU&t=113s – entwickelt im Goldenen Dreieck in British Columbia die ehemals produzierenden Gold-Silber-Minen Eskay Creek und Snip. Auch Corvus Gold – https://www.youtube.com/watch?v=RBe5xbiMKl4 – setzt auf Gold-Silber-Projekte, und zwar in Nevada. Die Projekte heißen North Bullfrog und Mother Lode.

