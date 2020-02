CREAM arbeitet mit der in Singapur ansässigen Kryptowährungsbörse Bitrue zusammen

veröffentlicht wurde, haben CREAM und die Kryptowährungsbörse Bitrue eine

Partnerschaft bekannt gegeben, die sich darauf konzentrieren wird, den realen

Wert von CREAM-inkubierten Projekten und dem weiteren VeChain-Ökosystem zu

erhöhen.

Die letzte Phase ihrer Zusammenarbeit beginnt sofort mit der Bekanntgabe von

Bitrue, den VeThor Token (VTHO) am 25. Februar 2020 aufzulisten. Der Handel

beginnt mit einer VTHO/BTC-Paarung. Die Ein- und Auszahlungen des VTHO sind

derzeit live an der Börse und die Handelszeiten werden in Kürze folgen.

Bitrue wird sein VTHO-Verteilungsprogramm ausbauen und den VTHO an VET-Inhaber

von der derzeitigen monatlichen Basis auf eine wöchentliche Verteilung erhöhen.

Dadurch wird sichergestellt, dass VET-Inhaber ihre generierten VTHO häufiger

erhalten.

Der VeThor Token (VTHO) ist das sekundäre Token im VeChain-Ökosystem – VTHO wird

bei der Durchführung von Transaktionen/beim Hochladen von Daten in die

Blockchain verbraucht und wird im Laufe der Zeit durch das Halten von VeChain

(VET) erzeugt.

Bitrue kündigt auch die Unterstützung des Token-Standards VeChainThor VIP180 an,

der schnelle Listungsdienste für kommende tokenisierte Projekte, die auf der

öffentlichen Blockchain VeChainThor aufbauen, beinhaltet.

Darüber hinaus hat Bitrue zugesagt, die Unterstützung und Implementierung der

Vorteile von VeChain-X-Node für Bitrue-Benutzer bekannt zu geben, die ihre

X-Nodes erfolgreich an die Plattform binden. Anfänglich wird Bitrue in den

ersten 3 Monaten 10% APR auf VET-Holdings für Benutzer anbieten, die den

X-Node-Verbindungsprozess abgeschlossen haben.

“Bitrue war immer wieder beeindruckt von der zunehmenden Nutzung der

VeChainThor-Blockkette und schätzt den proaktiven Ansatz, den CREAM verfolgt, um

sowohl die CREAMethod als auch das VeChain-Ökosystem zu stärken. Anwendungsfälle

im Unternehmen und in der Wirtschaft werden die breite Nutzung von Blockchain

vorantreiben, und wir sind froh, dass wir zur Beschleunigung dieses Prozesses

beitragen können. Bitrue verpflichtet sich, im besten Interesse sowohl von CREAM

als auch von VeChain zu handeln und gleichzeitig unsere maßgeschneiderten

Handelsprodukte zu verbessern, um die Anforderungen sowohl von neuen als auch

bestehenden Kunden effektiv zu erfüllen.” – Curis Wang, CEO von Bitrue

“Bei CREAM sind wir bestrebt, unseren inkubierten Projekten, Partnern und

Stakeholdern einen sinnvollen Nutzen zu bieten. Kryptowährungsbörsen, die den

Kunden einen außergewöhnlichen Wert bietet wollen, sind selten. Bitrue

verkörpert die Kundenorientierung, die wir schätzen. Wir sind zuversichtlich,

dass sich diese Partnerschaft für alle beteiligten Parteien auszahlen wird, und

wir danken Bitrue für den Einsatz und das Engagement für die CREAMmethod und das

VeChain-Ökosystem.” – Jackson Fu, Mitgründer von CREAM

Informationen zu BitrueBitrue

ist eine Kryptowährungsbörse mit Kredit- und Staking-Optionen, die weltweit die

besten Investitionsraten für den effektiven Jahreszins bietet. Mit dem “Power

Piggy”-Produkt von Bitrue können Sie Krypto-Währung einsetzen, um Zinssätze von

bis zu 15% zu erzielen. Bitrue Loans ist eine der ersten Dienstleistungen

weltweit, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Kryptowährungen zu verpfänden, um einen

Kredit einer anderen Währung zu erhalten. Bitrue war die erste Börse, die XRP

als Basispaar anbot und unterstützt derzeit über 80 XRP-Paare. Die

Handelsplattform unterstützt 110 verschiedene Token, wobei regelmäßig weitere

hinzugefügt werden.

Informationen zu CREAMCREAM

, eine der treibenden Kräfte von VeChain, ist eine führende strategische

Beratungs- und Investmentgesellschaft und ein bahnbrechender

Investitionsinkubator, der Blockchain und Kryptowirtschaft nutzt, um das

Potenzial von Unternehmen und Startups auf der ganzen Welt zu entfalten. CREAM

bietet einen einzigartigen Ansatz in Bezug auf Blockchain und die Erstellung von

kryptoökonomischen Geschäftsmodellen. Als einer der ersten

Investitionsinkubatoren, der sich auf die Verbesserung der Unternehmenseffizienz

mit Blockchain konzentriert, treibt CREAM die Disruption der Unternehmenswelt

voran und liefert greifbare Ergebnisse, die zu grundlegenden Technologien der

zukünftigen Wirtschaft werden. CREAM besteht aus einem internationalen Team, das

sich darauf konzentriert, reale Ziele zu erreichen, neue Werte zu erschließen

und Anwendungsfälle sowie Anwendungen für das CREAMethod-Inkubationsökosystem

und das VeChainThor-Netzwerk zu sichern.

