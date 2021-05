CRIFBÜRGEL tritt dem Banken-Ökosystem yes bei und wird Anteilseigner

CRIFBÜRGEL und yes haben heute eine umfangreiche strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben. Im Zuge dieser Kooperation agiert CRIFBÜRGEL in dem Ökosystem von yes in mehreren Rollen und unterstützt damit das Wachstum und die stetige Verbreitung der Marke yes.

– Durch die Zusammenarbeit mit CRIFBÜRGEL als sogenannter Third Party Provider (TPP) im Sinne der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) werden all jene Finanzinstitute an das yes Ökosystem angebunden, die derzeit noch nicht selbst aktiv teilnehmen

– Damit können sich nun Kunden aller deutschen Banken mit ihren bestehenden Onlinebanking-Zugangsdaten über yes bei Partnern anmelden und identifizieren

– CRIFBÜRGEL vermittelt die Leistungen des yes Ökosystems als Vertriebspartner und kombiniert diese mit den schon bestehenden Services zu einem ganzheitlichen Angebot rund um Identitäts-, Credit-Risk- & Fraud-Management sowie Open Banking

– Über die Partnerschaft der Aktivbanken und CRIFBÜRGEL innerhalb des yes-Ökosystems wird das Serviceangebot von yes perspektivisch ausgeweitet auf Leistungen in den Bereichen Kreditrisikomanagement, Betrugsabwehr und Payment

– CRIFBÜRGEL wird ebenso wie die Sparkassen-Finanzgruppe sowie die genossenschaftliche FinanzGruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken strategischer Partner und Anteilseigner von yes

CRIFBÜRGEL wird zukünftig die Services des yes Ökosystems vertreiben. Durch eine einzigartige Kombination der yes-Dienste mit den CRIFBÜRGEL B2B2C-Lösungen im Ident-, Credit Risk- & Fraud-Management können alle Services und Produkte so über eine einzige Schnittstelle bezogen werden. yes ist bereits heute an die CRIFBÜRGEL-Plattform angebunden und somit Teil von Kunden-Onboarding-Prozessen in allen relevanten Branchen, in denen CRIFBÜRGEL tätig ist.

Durch die zusätzliche Position von CRIFBÜRGEL als Third Party Provider (TPP) werden all jene Finanzinstitute an das yes Ökosystem angebunden, die derzeit noch nicht selbst aktiv teilnehmen. Die zusätzlichen Services, die CRIFBÜRGEL als TPP anbietet, erweitern somit die yes Basis-Funktionalitäten und steigern den Mehrwert und die Reichweite des gesamten yes Ökosystems. Auf Basis der sich bietenden PSD2-Lösungen von CRIFBÜRGEL ist eine vollständige Abdeckung der Identitätsdienste über alle Bankengruppen hinweg möglich. Zudem bieten sich perspektivisch weitreichende neue Wege der Serviceerweiterung innerhalb des gesamten yes Ökosystems in Richtung Kreditrisikomanagement, Betrugsabwehr und Payment.

Vorteile für Endkunden im yes Ökosystem

Für die Endkunden bringt die neue Kooperation wesentliche Vorteile: Dank der Zusammenarbeit mit CRIFBÜRGEL haben nun alle deutschen Bankkunden die Möglichkeit, ihre Identitätsdaten über das yes Ökosystem Dritten zur Legitimation zur Verfügung zu stellen. Zudem werden Endkunden auf sehr sicherem, transparentem und datensparsamen Weg in der Lage sein, kategorisierte Informationen (zum Beispiel bei der Steuererklärung) sowie eine automatisierte Haushaltsrechnung (zum Beispiel bei Kreditanfragen) über das yes Ökosystem an Partner weiterzugeben.

„Die Kooperation mit yes ist ein weiterer wichtiger Baustein unseres Leistungsversprechens als Best-in-Class-Partner für integriertes Identitäts-, Kreditrisiko- und Betrugsabwehrmanagement. Im Zuge der erweiterten Zusammenarbeit agiert CRIFBÜRGEL in mehreren Rollen und unterstützt damit aktiv das Wachstum und die stetige Verbreitung der Marke yes als Identitäts-Ökosystem der Banken. Dank der Kooperation werden die Services nun auch Kunden von nicht teilnehmenden Banken zugänglich gemacht. Neben initialen Identifikationsdiensten dürfen sich unsere Kunden schon jetzt auf spannende neue Services im Bereich Kreditrisikomanagement, Betrugsabwehr und Payment innerhalb des yes-Ökosystems freuen“, sagt CRIFBÜRGEL Geschäftsführer Dr. Frank Schlein.

„Gemeinsam mit CRIFBÜRGEL präsentieren wir die datensparsamere und transparentere Alternative zum heutigen klassischen Auskunftei-Modell“, sagt Daniel Goldscheider, CEO von yes.com. „CRIFBÜRGEL wird dabei alle Banken an yes anbinden, die nicht aktiv teilnehmen und gleichzeitig die Vision unterstützen, dass Banken ihre Identitätsdienste direkt zur Verfügung stellen können. Und das immer mit voller Transparenz und mit dem Einverständnis der Kunden. Wir freuen uns, mit CRIFBÜRGEL einen starken Partner für eine langfristige Zusammenarbeit gewonnen zu haben.“

Über yes.com

Eine Identitätsbestätigung ist für Kunden einer Bank mit yes® so einfach wie eine Überweisung: Nutzer:innen beauftragen den direkten Datentransfer aus den Systemen der Bank an den anfragenden Partner. Die Daten werden nirgendwo sonst gespeichert oder ausgewertet. Der Identitätsdienst yes® ist eine einfache, schnelle und medienbruchfreie Alternative zu etablierten Identifizierungslösungen und erfüllt die Schriftform. Zu den aktivierten rund 35 Mio Kund:innen der mehr als 1.000 angeschlossenen Partnerinstitute (Volksbanken Raiffeisenbanken sowie Sparkassen) wird yes® über CRIFBÜRGEL für alle Online-Banking Nutzer:innen angeboten.

Partner partizipieren von modularen Vertragsmodellen, einfachen Abrechnungsprozessen und transparenten Haftungsbedingungen. Das Angebot wurde unter Berücksichtigung der PSD2- und eIDAS-Vorschriften entwickelt und bietet die Möglichkeit einer europaweit gültigen digitalen Identität, die höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz garantiert.

https://yes.com/de

Über CRIFBÜRGEL

CRIFBÜRGEL ist in Deutschland einer der führenden Informationsdienstleister für Firmen und Privatpersonen und kann auf über 130 Jahre Markterfahrung verweisen. Das Unternehmen bietet passgenaue Lösungen für die Identifikation, Bonitätsprüfung und Betrugsprävention, für Kreditrisiko- und Adressmanagement sowie zu Digitalisierung und Advanced Analytics für Unternehmen und Finanzinstitute. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien.

Weitere Informationen unter: www.crifbuergel.de

