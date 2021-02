Customertimes ernennt Sergey Zinin zum Global VP Verticals und Business Consulting

Erstellt von Redaktion Banken

Customertimes freut sich, die Ernennung von Sergey Zinin zum Global VP of Verticals and Business Consulting bekannt zu geben.

Vor seinem Wechsel zu Customertimes war Zinin als Senior Director für Unternehmensberatung bei Salesforce tätig. Bei Customertimes wird er unseren Markteinführungsansatz für Schlüsselbranchen gestalten und eine Unternehmensberatungspraxis implementieren, um der erhöhten Nachfrage der Kunden nach strategischer Beratung gerecht zu werden.

„Customertimes ist ein hervorragendes technisches Hilfsmittel zur Lösung komplexer Anwendungsfälle“, so Zinin. „Unser Ziel für die Zukunft ist es, unsere Beziehungen zu unseren weltweiten Kunden vertiefen, um geschäftliche Probleme wie beispielsweise Umsatzwachstum, Kostensenkung, Risikominderung zu lösen.“

„Mit unseren mehr als 1200 Mitarbeitern in 9 Märkten und 63 Ländern haben wir uns einen Namen darin gemacht, täglich unmögliche Probleme zu lösen. Es ist an der Zeit, dieses Branchenwissen zu nutzen, es mit unserer umfassenden Fachkompetenz zu kombinieren, unsere ISV-Innovationen mit einzubringen und präzisere Geschäftslösungen bereitzustellen.“

„Wir freuen uns sehr, Sergey im Team zu haben“, erklärt Roman Khudyakov, CTO bei Customertimes. „Seine einzigartige Mischung aus strategischem Weitblick und seinen Kenntnissen als Berater macht ihn zur idealen Besetzung für diese Position. Er hat in seiner Zeit bei Salesforce hervorragende Arbeit geleistet, und wir freuen uns darauf, sein beeindruckendes Wissen jetzt unseren Kunden zugute kommen zu lassen.“

Sergey Zinin freut sich darauf, selbst Teil des Experten-Teams bei Customertimes zu werden.

„Viele Berater erklären Unternehmen, was sie als nächstes tun sollen, aber nur sehr wenige dieser Ratschläge enthalten praktische Tipps dazu, wie man das –Was– und das –Warum– in ein –Wie– verwandelt“, erläutert er. „Ich freue mich darauf, einen spezifischen Ansatz zur Beantwortung dieser wichtigen Fragen zu entwickeln, damit unsere Kunden ihre Ziele schneller erreichen.“

Weitere Informationsquellen

– Folgen Sie Customertimes auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/customertimes/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3071857-1&h=3672447233&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3071857-1%26h%3D1001206725%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fcustomertimes%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fcustomertimes%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcustomertimes%2F)

– Folgen Sie Customertimes auf Twitter: https://twitter.com/customertimes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3071857-1&h=3221756601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3071857-1%26h%3D984883731%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fcustomertimes%253Flang%253Den%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fcustomertimes&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcustomertimes)

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden die besten IT-Technologien anzubieten. Das Unternehmen kann mehr als 4000 abgeschlossene Projekte vorweisen und beschäftigt über 1000 hochqualifizierte Experten. Die Lösungen sind so konzipiert, dass dem Kunden eine echte Geschäftsumgestaltung gelingt und er den größtmöglichen Nutzen aus seinen Technologieinvestitionen ziehen kann. Customertimes Corp. ist eines der ersten Unternehmen für Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa. Es hat seinen Hauptsitz derzeit in New York City und betreibt Regionalbüros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

Pressekontakt:

Val Tika

Customertimes

563.212.2951

val.tika@customertimes.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1440695/Sergey_Press_Release.jpg

Original-Content von: Customertimes, übermittelt durch news aktuell