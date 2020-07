Das Gold und seine Entwicklung in der jüngsten Geschichte

Erstellt von Redaktion Allgemein

Gold ist nicht nur ein glänzendes Metall. Gerade ist es eine hervorragende Geldanlage und Möglichkeit der Versicherung.

Der bekannte sogenannte Goldstandard endete am 15. August 1971, initiiert durch Präsident Nixon. So heißt es. Eigentlich wollte Nixon nur eine vorübergehende Situation schaffen, eine Art ?Auszeit? für Rücknahmen. Dann sollte eine neue internationale Währungskonferenz abgehalten werden. Schließlich sollte eine Rückkehr zum Goldstandard mit neuen Wechselkursen geschehen.

Doch es kam anders. Der US-Dollar wurde zweimal abgewertet, auch gegenüber den Hauptwährungen Deutschlands, Japans, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens. Zu einem echten Goldstandard kehrte man nicht zurück. 1974 erklärte dann der Internationale Währungsfonds, dass Gold kein monetärer Vermögenswert sei. Gold war im Grunde nur noch eine Ware ? und der Besitz von Gold wurde für amerikanische Bürger illegal. Später durfte Gold wieder frei gehandelt werden. Eine Art ?privater Goldstandard? kam auf. Seit 1971 ist der Goldpreis um rund 5.000 Prozent gestiegen, trotz diverser Rücksetzer.

Es gab zwei große Bullenmärkte1971-1980 und 1999-2011 Höchste Zeit also an Gold in physischer Form, aber vor allem auch in Form von Goldaktien zu denken. Zum Beispiel an die Aktien von Ximen Mining oder Maple Gold Mines.

Ximen Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-with-bluestone-resources-mawson-resources-und-ximen-mining/ – besitzt Edelmetallprojekte in British Columbia, Amelia, Kenville und Brett (Gold) sowie Treasure Montain (Silber). Amelia hat eine lange Bergbaugeschichte, damals belief sich der Goldgehalt durchschnittlich auf fast 25 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Maple Gold Mines – https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/das-gold-und-seine-entwicklung-in-der-juengsten-geschichte/ – besitzt eine große Goldressource auf seiner Douay-Goldliegenschaft in Quebec. Gelegen im Abitibi-Grünsteingürtel, ist das Explorationspotenzial groß und auch bereits weit fortgeschritten.

