Das wahre Potenzial von Silber erkennen

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Silber, so Experten, hat gegenüber anderen Vermögenswerten einen Wendepunkt erreicht. Dies zeigen die weltweiten Aktienmärkte und auch die US-amerikanische Geldmenge. Während die Länder weiter Geld drucken, wenden sich Investoren zunehmend Gold und auch verstärkt Silber zu. Denn es lockt die Wertspeicherfunktion der Edelmetalle.

Von einer Steigerung der industriellen Nachfrage wird ausgegangen. Denn die Wirtschaft steht vor einer Wiedereröffnung und die Konzentration auf erneuerbare Energien und die Nachfrage nach Photovoltaik-Modulen wird steigen. So sieht es die Weltbank. Auch die Autoindustrie braucht immer mehr Silber für die Elektrofahrzeuge. Zudem ist Silber ein wirksames Mittel zur Desinfektion und für medizinische Zwecke. Auch bei Schmuck und Silberwaren sollte die Nachfrage wieder ansteigen.

Realzinsen werden, so hört man es schon von den Zentralbanken, noch längere Zeit auf niedrigem Niveau verharren. Und die Staatsschulden werden weiterhin von den Zentralbanken finanziert, dies wiederum entwertet die Währungen weiter. Edelmetalle als Vermögenswerte profitieren.

Nimmt man dann noch das reduzierte Minenangebot in 2020 und voraussichtlich auch in 2021 hinzu, von dem das Silver Institute ausgeht, dann sollten Gesellschaften mit Silber wie MAG Silver oder Summa Silver beste Zukunftsaussichten haben.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=kycnXhwfM68 – ist mit 44 Prozent am produzierenden Juanicipio-Projekt in Mexiko beteiligt, der Rest gehört Fresnillo. Das vierte Quartal 2020 brachte für MAG Silver 101.000 Unzen Silber und 195 Unzen Gold.

Summa Silver – https://youtu.be/dr62FIg1LaQ , bestens finanziert, kümmert sich um zwei hochgradige Erschließungsprojekte, das Hughes-Projekt in Nevada und die Mogollon-Liegenschaft in New Mexico.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/