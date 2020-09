Daumen hoch für Lizenz- und Streaming-Gesellschaften

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Zu den Marktanalysten, die dieser Meinung sind, gehört beispielsweise Frank Holmes von US Global Investors. Das kanadische Unternehmen Franco-Nevada war eines der ersten im Lizenzgeschäft und hat das Modell perfektioniert. Heute gibt es mehrere Gesellschaften, die sich darauf spezialisieren.

Das große Plus ist, dass die Lizenzunternehmen bei steigendem Goldpreis ein großes Aufwärtspotenzial besitzen und kaum ein Bergbaurisiko tragen. Gleichzeitig ist das Abwärtspotenzial niedrig, wenn Edelmetallpreise nach unten gehen. Denn sie besitzen eine Vielzahl aktiver Minen in ihren Portfolios.

Es ist noch nicht lange her, da haben viele Explorationsunternehmen ihre Projekte auf Eis gelegt und nach Investoren gesucht. Oft waren diese Projekte gut, aber unwirtschaftlich. Jetzt ist der Goldpreis hoch und so manches Explorationsunternehmen kommt nun leichter an Finanzierungen.

Lizenz- und Streaming-Gesellschaften, die sich, als Gold noch günstig im Preis war, mit diesen Explorationsprojekten eingedeckt haben, sind nun im Vorteil. Denn sie haben günstig eingekauft und der Wert der Projekte ist nun mit dem Goldpreis gestiegen.

Daher hat auch GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-isoenergy-goldmining-und-auryn-resources/ -, selbst im Besitz vieler Gold- und Kupferprojekt, eine eigene Gesellschaft, die Gold Royalty Company, gegründet. In 14 verschiedenen Gegenden in Nord- und Südamerika hat GoldMining Goldvorkommen gekauft und somit Werte für das eigene Royalty-Unternehmen geschaffen.

Auch Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-investoren-praesentation-mit-qa/ – gehört zum Kreis der Lizenz- und Streaming-Unternehmen. Mit mehr als 135 Edelmetallabnahmen und Streams ist die Gesellschaft stark diversifiziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/