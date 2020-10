Deine steuerlichen Vorteile von Vereinen

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Vereine, aber bisher nie richtig intensiv. Das habe ich bei meinem letzten Besuch in Salzburg nachgeholt, denn gerade das Thema österreichische gemeinnützige Vereine ist extrem spannend!

Ganz gleich, wofür du dich interessierst: Motorsport, Segelsport, Tauchen; intellektuelle Sportarten, Schach; ob du etwas für Kinder oder Kindergärten tun möchtest oder dich interessierst für Aufklärung und Bildung; ob du dich für Bauwesen, Denkmalschutz, Kunst, Kultur, Wissenschaft oder Philosophie interessierst, du dich für alles rundum biologische Landwirtschaft, Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz oder Altenpflege interessierst?

Die Liste, was man alles machen kann, ist extrem umfangreich. Egal wofür du dich interessierst im Bereich Gemeinnützigkeit, du kannst das auf eine sehr, sehr intelligente Weise damit verknüpfen, für dich privat, für deine Familie, für deine Freunde und Umgebung ein autarkes, steuerfreies, wohlhabendes Leben zu schaffen.

Denn ganz ehrlich, wie perfekt wäre es, wenn du für dich und deine Familie Zugang hättest zu Obst und Gemüse im Überfluss, zu perfekter Gesundheitsversorgung, Gesundheitspflege oder Altenpflege, im Unfall, bei Krankheit oder einfach im Alter.

Wenn du auf wunderschöne Häuser zugreifen könntest, auf Autos, Boote, Yachten, Grundstücke, Golfplätze und, und, und?

Dafür musst du selber nicht Inhaber sein, sondern nur Präsident eines gemeinnützigen Vereins! Ansonsten kannst du komplett frei über alles verfügen, was in diesen Organisationen drin steckt. Du kannst sogar mehrere Vereine über einen Dachverband mit den verschieden Themenbereichen, die du in deinem gesamten Leben die nächsten Jahre fördern und unterstützen möchtest, selber kombinieren und auch selbst massiv davon profitieren.

Da ist unglaublich viel möglich. Wenn das Thema für dich spannend ist, dann sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen!

Es gibt nur eine Handvoll ganz weniger ausgewählter Experten, die sich damit wirklich im Detail befassen. Wir haben dafür die richtigen Steuerberater, Rechtsanwälte und Partner an unserer Seite, die solche Projekte möglich machen.

Mache jetzt einen Termin mit mir persönlich aus! Es gibt extrem viele Möglichkeiten, was man hier machen kann und ich bin sehr gespannt auf das persönliche Kennenlernen. Dann schauen wir, wie wir dich weitgehend von der Steuerpflicht für den Vermögensaufbau und das Leben deiner Träume befreien können.

