Der erste afrikanische Goldmarkt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Simbabwe haben einen Pakt geschlossen.

Afrika ist reich an Rohstoffen von wirtschaftlichem Interesse. Öl, Gold, Diamanten und Erze sind vorhanden. Gerade die Goldgewinnung ist ein lukratives Geschäft. Oft ist die Ausbeute groß und die Kosten sind niedrig. Oft muss aber auch ein illegaler Goldmarkt bekämpft werden. Nun haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Simbabwe eine Vereinbarung über den ersten afrikanischen Goldmarkt getroffen. Die in Simbabwe ansässige Victoria Falls Stock Exchange (VFEX) und die Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) haben durch ihre Unterschrift das Potenzial für den ersten Goldmark in Afrika geschaffen. Ziel sei die Einrichtung einer internationalen Rohstoffbörse in Simbabwe.

Laut CEO Justin Bgoni von VFEX soll der Plan den Bergleuten über einen Referenzmarkt wettbewerbsfähigere Preise anbieten. Es sei, so Bgoni „ein ganzheitlicher Ansatz für die Bedürfnisse von Goldminenarbeitern“, dabei können sie Kapital beschafften, deren Beschaffung die Börse ihnen leicht macht. Der illegale Goldmarkt ist ein Dorn im Auge. Laut Berichten wird Gold im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich aus dem Land geschmuggelt. Dabei landet ein Großteil davon in Dubai. Nun soll also die Legalität verbessert werden.

Aber in Simbabwe gibt es auch Goldgesellschaften wie Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=suUbH5qFIW0 -, die in diesem Fall mit der Beteiligung einheimischer Investoren seit Jahren erfolgreich Gold produzieren.

Südafrika ist auch das Produktionsland von Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=Gm0CzBhIVDc -, wobei es um Platin und Palladium geht. Aber auch in Sachen Gold ist die Gesellschaft bei den Großen mit dabei, in Südafrika und in den USA.

