Der Goldpreis im Jahr 2021

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Wie es mit dem Goldpreis weitergeht, da ist ein Blick auf neueste Prognosen bedeutender Banken immer interessant. Gerade wenn wir uns wie gerade in einem Abwärtstrend befinden. Da hat manche Bank ihre Goldpreisvoraussagen geändert. Banken, die ihre Prognosen nach unten angepasst haben, verweisen oft auf die steigenden Anleiherenditen und die charttechnischen Hintergründe.

Die Experten der Credit Suisse etwa sehen den Goldpreis im laufenden Jahr auf 2.200 US-Dollar steigen. Ursächlich würden besonders die Geldpolitik der Fed sowie die Realzinsen wirken. Die Citigroup dagegen hat die Erwartungen für den Goldpreis von 2.100 auf 1.950 US-Dollar nach unten revidiert. Ebenso nach unten gegangen ist die Einschätzung bei Goldman Sachs, nämlich von 2.300 auf 2.000 US-Dollar im Jahr 2021. Wobei Gold preislich noch ansteigen könnte, wenn höhere Realzinsen vollständig eingepreist sind. Die niederländische Bank ABN Amro sieht den Goldpreis im Jahr 2021 bei durchschnittlich 1.771 US-Dollar stehen. Grund sei das immer noch geringe Zinsniveau, das auf absehbare Zeit auch nicht so schnell steigen wird, auch wenn die Corona-Pandemie im Griff ist.

Zwar scheint der gesunkene Goldpreis in den letzten Wochen auf eine Stimmungsänderung der Anleger hinzudeuten, zu sehen auch an den Abflüssen aus den Gold-ETFs, jedoch könnten beim jetzigen Preis zu einer erstarkenden Nachfrage asiatischer Anleger kommen. Dies würde den Goldpreis wieder in das Licht rücken, das er verdient. Da sind auch Investments in Goldgesellschaften wie Tarachi Gold oder Ridgeline Minerals.

Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=-6zBl9eErVQ – besitzt in Mexiko, etwa im Goldgürtel von Mulatos, Konzessionen auf mehr als 2.500 Meter Land. Neueste Bohrungen ergaben bis zu 11,9 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=VmShlzoTJq4 – hat in Nevada vier vielversprechende Projekte im Portfolio. Dazu zählt auch das hochwertige Selena- und das Swift-Projekt.

