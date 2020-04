Der Goldpreis steigt und steigt – in US-Dollar auf den höchsten Stand seit über sieben Jahren

Erstellt von Redaktion Allgemein

In Gold zu investieren, scheint derzeit das einzig Richtige zu sein. Dies lehrt die aktuelle Situation aber auch ein Blick in die Geschichte des Goldpreises.

Oktober 1987 brachte einen gewaltigen Börsencrash, den berühmten Schwarzen Montag hervor. Im Jahr 1990 betrug der Preis des Edelmetalls rund 422 US-Dollar je Feinunze, er war mit Beginn der Irak-Krise nach oben gegangen. Im Jahr 1999 fiel er auf ein Tief von 255 US-Dollar je Unze. Und nach der Finanzkrise 2008/2009 startete eine Gold-Rallye. Risiken wie etwa ein möglicher Kollaps des globalen Wirtschaftssystems oder ein möglicher Zerfall der Euro-Zone hieven den Goldpreis nach oben.

Zwischen 1990 und 1999 blühte besonders die kanadische Junior-Explorationsbranche auf. Fortschritte in der Bergbau-Geologie sowie -Technologie und relativ niedrige Explorationskosten führten zur Erschließung vieler neuer Gebiete und großer Mineralentdeckungen. Vor allem als in Eskay Creek, British Columbia eines der reichsten Goldvorkommen weltweit entdeckt wurde, war die Anlage in Aktien von Goldunternehmen sehr gefragt. Der Rohstoff-Bullenmarkt kam dann aber zum Erliegen.

Ein Spruch des britischen Fondsmanager Sir John Templeton lautete richtigerweise: ?Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen aus Skepsis, reifen durch Optimismus und sterben an Euphorie.? Von 2009 bis 2018 machten steigende Kosten den Explorern zu schaffen, in der Folge hatten sich dann auch die Anleger vom Goldbereich abgewendet.

Die Goldbranche unterliegt gewissen zyklischen und saisonalen Regeln. Doch in besonderen Situationen, so wie sie jetzt durch die Covis-19-Pandemie herrscht, Staaten immense Schulden anhäufen, glänzt Gold mehr als je zuvor und ein Investment in Goldaktien sollte eine gute Idee sein.

Beispielsweise in Maple Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-und-maple-gold-mines/ -. Die Gesellschaft besitzt mit seinem Douay-Goldprojekt in Quebec eine aussichtsreiche rund 355 Quadratkilometer große Liegenschaft.

Auch Ximen Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/ximen-mining-die-kenville-mine-ist-fuer-eine-kleine-profitable-gold-produktion-bereit/ – ist mit seinen Projekten in British Columbia bestens aufgestellt. In der Nelson-Region besitzt Ximen Mining nach getätigten Akquisitionen rund 14.240 Hektar Land.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

