Der Kupferpreis macht sich auf den Weg

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Zwar könnte der Weg des Kupferpreises holprig sein, doch Fundamentaldaten und Nachfrage sind positiv für die weitere Entwicklung.

Das erste Quartal 2020 war nicht erfreulich für die Kupferbranche. Preisrückgänge um rund 20 Prozent und eine sinkende Nachfrage machten dem rötlichen Metall zu schaffen. Heute kostet das Pound Kupfer wieder 2,60 US-Dollar beziehungsweise die Tonne Kupfer liegt bei zirka 5.785 US-Dollar. Hauptverbraucher ist China. Dort zeigt sich eine stetige, wenn auch langsame Erholung. Die Wiederaufnahme der chinesischen Wirtschaftsbemühungen sorgten für die Preiserholung. Dazu kam ein knappes Angebot vom Schrottmarkt sowie anhaltende Versorgungsstörungen.

Riesige Konjunkturpakete, die größten von der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und seitens China, könnten dem Kupferpreis weiteren Auftrieb verleihen. Wichtige Bereiche sind dabei Investitionen in Bau und Infrastruktur. Entscheidend dürfte dabei auch sein, wie die Regierungen ihre Volkswirtschaften aus der aktuellen Rezession herausmanövrieren.

Die Volkswirtschaften werden sich wieder erholen und normalisieren, wenn auch nicht synchron. Nach der Finanzkrise stieg Kupfer preislich massiv an. Zwar ist die Krise jetzt etwas anders – eine selbst gemachte Abschaltung der Weltwirtschaft – im Vergleich zu 2008/2009, aber eine Positionierung in Kupferwerte könnte sich nun lohnen.

Kupfer in ihren Projekten haben beispielsweise Copper Mountain Mining oder Aurania Resources. Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-mining-aktualisierte-machbarkeitsstude-fuer-little-eva-projekt/ – besitzt 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia. Diese produziert rund 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Das zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens stehende Eva Copper-Projekt in Australien wird gerade entwickelt.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-rnc-minerals-discovery-metals-isoenergy-und-aurania-resources/ – konzentriert sich bei seinem Hauptprojekt, dem The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden in Ecuador, auf Kupfer und Edelmetalle.

