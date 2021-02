Der Lebenszyklus einer Goldmine

Von der Suche nach Mineralvorkommen bis zur Schließung einer Mine vergeht viel Zeit.

Luft- und Bodenuntersuchungen ist meist der erste Schritt. In einem der besten Gold-Bergbauländer, in British Columbia, führt dies etwa das BC Geological Survey durch. Oft fließen dabei auch historische Daten in die Erkundigungen ein. British Columbia war einst eine Kolonie und wurde 1871 zu einer kanadischen Provinz. Neben detaillierteren Untersuchungen und Diamantbohrungen werden Umweltbelange untersucht. Bei der fortgeschrittenen Exploration ist meist die Massenprobenahme das Mittel der Wahl.

Die daraus gewonnenen Ergebnisse dienen zur Schätzung der Mineralreserven und der Erstellung von Machbarkeitsstudien, die Aufschluss geben über die technische, wirtschaftliche und rechtliche Durchführbarkeit. Das Genehmigungsverfahren umfasst dann auch die Umweltprüfung. Dann erfolgt der Bau der Mine, einschließlich der Gebäude und der Infrastruktur, dann die Produktion. Gleichzeitig beginnt schon die fortschreitende Rückgewinnung. Am Ende des Minenlebens steht die Schließung der Mine, dabei spielen standortspezifische Bedingungen zur Schließung und Rückgewinnung eine Rolle. Manchmal werden geschlossene Minen wiedereröffnet, wenn sich beispielsweise die Rohstoffpreise ändern oder der technologische Fortschritt etwas an der Wirtschaftlichkeit des Projektes ändert.

In der für Goldsucher attraktiven Provinz British Columbia ist zum Beispiel Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=2ObilNQhg84 – aktiv. Dort im sogenannten Goldenen Dreieck kümmert sich das Unternehmen um die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Goldminen Eskay Creek und Snip. Diamantbohrungen auf Eskay Creek ergaben kürzlich etwa 5,68 Gramm Gold und 38 Gramm Silber je Tonne Gestein.

Ebenfalls in British Columbia vertreten ist CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=2ObilNQhg84 -, etwa mit dem hochgradigen New Polaris-Goldprojekt, für das eine aktualisierte wirtschaftliche Vormachbarkeitsstudie vorliegt. Daneben verfolgt CanaGold weitere Projekte im Goldbereich.

