Der Mai – Wonnemonat für Gold

Erstellt von Redaktion Allgemein

Aus statistischer Sicht ist der Mai nach dem Januar der zweitbeste Monat im Jahr.

Blickt man auf den Mai 2020, so kostete die Feinunze Gold damals in Euro gerechnet rund 1.568 Euro. Seitdem ist viel passiert. Inwieweit saisonale Einflüsse in dieser Pandemie-Zeit eine Rolle spielen, ist schwer zu sagen. Die alte Börsenweisheit ?sell in May and go away? stimmt zum einen nicht ganz, da der Mai über die Jahre gesehen ein guter Goldmonat ist. Zum anderen befinden wir uns ja in einer ungewöhnlichen Situation. Zwar wird die Pandemie durch die zunehmenden Impfungen ihren Schrecken verlieren, aber gerade ist die Lage in Indien, einem wichtigen Goldverbraucherland mehr als angespannt durch die Pandemie.

Allseits wird mit einer wirtschaftlichen Erholung im Verlauf des Jahres gerechnet. So prognostizieren die Experten der Commerzbank auch für die zweite Jahreshälfte wieder vermehrte Zuflüsse in die ETFs und einen Goldpreis, der bis Jahresende rund 2.000 US-Dollar erreicht.

Was bleibt, sind allerdings die immens hohen Kosten, die aufgewendet werden müssen, um der Pandemie zu begegnen. Und machen die Regierungen immer mehr Schulden, so schmälert dies den Wert des Papiergeldes und sollte gleichzeitig Gold attraktiver machen. Auch wird nach einer fast achtmonatigen Goldpreiskorrektur mit einer Trendumkehr gerechnet. Da sollte es insgesamt betrachtet, eher keinen Sinn machen nach der alten Börsenweisheit Goldinvestments jetzt im Mai zu verkaufen.

Wer noch nicht in Gold investiert ist oder seine Investments erweitern möchte, könnte sich mal mit Karora Resources oder Fury Gold Mines beschäftigen.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=acSbo-niHjw – rechnet für das Gesamtjahr 2021 mit einer Produktion von zirka 115.000 Unzen Gold auf den Minen Higginsville und Beta Hunt in Westaustralien.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=QxZhVxWqyWc – punktet mit mehreren Projekten, in Nunavut, British Columbia und Quebec. Beim Eau Claire Projekt in Quebec wurden jüngst bis zu 59,3 Gramm Gold je Tonne Gestein gefunden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

