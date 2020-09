Der neue Cybercrime Report von LexisNexis Risk Solutions enthüllt neue Möglichkeiten und Risiken für Online-Kanäle während der globalen Pandemie – ein Blick auf EMEA

Die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr 2020 belegen den allgemeinen Rückgang der von Menschen initiierten Angriffe und das Wachstum der Bot-Angriffe gegen Finanzdienstleistungsunternehmen

Heute hat LexisNexis® Risk Solutions seinen halbjährlich erscheinenden Cybercrime Report veröffentlicht, der die globalen, kriminellen Aktivitäten im Internet für den Zeitraum Jänner bis Juni 2020 untersucht.

Der Bericht befasst sich eingehend mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale digitale Wirtschaft, regionale Volkswirtschaften, Branchen, Unternehmen und das Konsumentenverhalten. Der untersuchte Zeitraum stellt fest, dass die Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen sind, jedoch die Anzahl an weltweiten Attacken zurückgegangen ist. Dies lässt sich auf ein grundsätzlich gestiegenes Konsumentenverhalten aufgrund der Veränderung der Gewohnheiten während der Pandemie im Online-Bereich rückschließen.

Der aktuelle Cybercrime Report von LexisNexis Risk Solutions analysiert Daten von mehr als 22,5 Milliarden Transaktionen, die das LexisNexis® Digital Identity Network® verzeichnet. Dies entspricht einem Wachstum von 37% gegenüber dem Vorjahr. Die Transaktionen mit Mobilgeräten nehmen ebenfalls weiter zu. 66% aller Transaktionen stammen aus Mobilgeräten im ersten Halbjahr 2020, Anfang 2015 waren es hingegen 20%. Das Digital Identity Network identifiziert auch einen Anstieg der Transaktionen mit neuen Geräten und neuen, digitalen Identitäten. LexisNexis Risk Solutions führt dies auf viele neue digitale Verbraucher zurück, die online gehen, um Waren und Dienstleistungen zu beschaffen, die während der Pandemie nicht mehr persönlich verfügbar oder über ein physisches Geschäft schwerer zugänglich waren.

Die EMEA Region verzeichnete von Jänner bis Juni 2020 im Vergleich zu den meisten anderen globalen Regionen insgesamt niedrigere Angriffsraten. Dies ist auf ein hohes Volumen an vertrauenswürdigen Anmeldetransaktionen über relativ ausgereifte mobile Apps zurückzuführen. Die Angriffsmuster in EMEA waren ebenfalls harmloser und hatten eine geringere Volatilität, jedoch gibt es einige bemerkenswerte Ausnahmen. Von EMEA aus durchgeführte Desktop-Transaktionen hatten eine höhere Angriffsrate als der globale Durchschnitt. Das Volumen automatisierter Bot-Angriffe stieg gegenüber dem Vorjahr um 45%.

In Großbritannien verzeichnet man den höchsten Anteil an von Menschen initiierten Cyberangriffen in EMEA, wobei Deutschland an zweiter und Frankreich an dritter Stelle stehen. Zudem leistet Großbritannien nach den USA den zweitgrößten Beitrag zu globalen Bot-Angriffen.

Ein Beispiel für ein britisches Netzwerk für Bankbetrug war, dass mehr als 17 Millionen USD in 10 Finanzdienstleistungsunternehmen Betrug ausgesetzt waren. Allein dieses Netzwerk bestand aus 7.800 Geräten, 5.200 E-Mail-Adressen und 1.000 Telefonnummern.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Cybercrime Report von LexisNexis Risk Solutions:

– Rückgang der Angriffsrate – Die vom Menschen initiierte Angriffsrate im gesamten Digital Identity Network ging im ersten Halbjahr 2020 im Gegensatz zum Vorjahr um 33% zurück. Die Aufschlüsselung nach Sektoren zeigt einen Rückgang der Finanzdienstleistungen um 23% und der Angriffsraten im E-Commerce um 55%.

Lateinamerika verzeichnete weltweit die höchsten Angriffsraten aller Regionen und verzeichnete von März bis Juni 2020 ein konstantes Wachstum der Angriffsraten. Die Angriffsmuster in Nordamerika und EMEA wiesen im beobachteten Halbjahr weniger Volatilität und weniger Spitzen bei den Angriffsraten auf.

– Zuwachs an Attacken in der Medienbranche – Bei den Medien handelt es sich um die einzige Bracnhe, die im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum der von Menschen initiierten Cyberangriffe verzeichnete. Das Digital Identity Network stellt einen Anstieg um 3% bei mobilen Transaktionen fest.

Weltweit bleiben automatisierte Bots ein wichtiger Angriffsvektor im Digital Identity Network. Finanzdienstleistungsunternehmen verzeichneten einen Anstieg automatisierter Bot-Angriffe und verzeichnen weiterhin mehr Bot-Angriffe als jede andere Branche.

– Ein Blick auf die Kundenreise – Bei der Erstellung neuer Konten werden Angriffe häufiger als bei jedem anderen Transaktionstyp auf der Online-Kundenreise ausgeführt. Das größte Angriffsvolumen zielt jedoch auf Online-Zahlungen ab. Bei Anmeldetransaktionen ist die Angriffsrate im Vergleich zu anderen Anwendungsfällen am stärksten gesunken.

In diesem Bericht wird erstmals eine Analyse über neue Kundenkontaktpunkte auf der Online-Reise aufgenommen, die zusätzlichen Kontext zu wichtigen Risikopunkten wie Geldtransfers und Zurücksetzen von Passwörtern bietet.

– Während der Corona-Pandemie – Alle Branchen haben die Auswirkungen von COVID-19 gespürt. Höhen und Tiefen im Transaktionsvolumen gehen mit globalen Ausgangssperren einher. Finanzdienstleistungsunternehmen verzeichneten eine Zunahme der Nutzer neuer digitaler Bankgeschäfte. Es gab auch mehrere Angriffe gegen Banken, die COVID-19-Kredite anbieten.

E-Commerce-Händler verzeichneten eine Zunahme digitaler Zahlungen und mehrerer anderer wichtiger Angriffstypologien, die mit den Ausgangssperren zusammenfallen. Dazu gehörten Kontoübernahmeangriffe mit Identitätsüberprüfungen und mehr Rückbuchungsbetrug von Erstanbietern.

“Dies ist der erste Cybercrime-Report von LexisNexis Risk Solutions, der Daten zur neuen Realität der Geschäftstätigkeit während einer Pandemie enthält”, sagte Rebekah Moody, Direktorin für Betrug und Identität bei LexisNexis Risk Solutions. “Die Umstellung auf Digitaltechnik war sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher von Bedeutung. Mit dieser Änderung ergibt sich jedoch eine Gelegenheit zur Ausbeutung. Betrüger suchen nach einfachen Zielen: ob staatliche Unterstützungspakete, neue Kreditlinien oder Medienunternehmen mit weniger Eintrittsbarrieren. Wir müssen sicherstellen, dass alle Verbraucher, insbesondere diejenigen, die neu in der digitalen Welt sind, geschützt werden. Unternehmen müssen sich mit einer mehrschichtigen Verteidigung ausrüsten, die das gesamte Spektrum möglicher Angriffe erkennen kann und zukunftssicher gegen sich entwickelnde Bedrohungen ist. “

“Während sich das Gesicht der Cyberkriminalität weiter an die wachsende globale digitale Wirtschaft anpassen wird, muss die Fähigkeit von Unternehmen, gute, vertrauenswürdige Kunden zuverlässig zu erkennen, konstant bleiben”, fügte Dr. Stephen Topliss, Vizepräsident für Betrug und Identität bei LexisNexis Risk Solutions hinzu. “Wir müssen Betrüger identifizieren und blockieren, egal ob es sich um Opportunisten oder stark vernetzte Betrugsringe handelt. Von dem Moment an, wo Transaktionen durchgeführt werden, ist der Wissensaustausch für globale Unternehmen genauso wichtig, wie für Cyberkriminelle, die sie angreifen.”

Laden Sie hier (https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/researc h/cybercrime-report) den aktuellen Cybercrime Report zur ersten Jahreshälfte (Jänner-Juni) von 2020 herunter. Nehmen Sie gerne an der Präsentation (https://g ateway.on24.com/wcc/eh/2422888/lp/2451853/the-changing-face-of-cybercrime/) von Rebekah Moody, Direktorin für Betrug und Identität bei LexisNexis Risk Solutions teil, um sich einen Überblick des aktuellen Reports zu verschaffen. Der Event findet am 15. September um 16:00 Uhr CEST statt und wird ausschließlich in Englisch abgehalten.

