Der Rohstoffmarkt braucht neue Strategien

Alle Branchen müssen ständig innovativ sein, um relevant zu bleiben. Bei den Rohstoffen ist das nicht anders. Trotz, oder vielleicht gerade wegen ihres Jahrhunderts im Zentrum des weltweiten Energiemixes, behaupten Kritiker, dass sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, einfach die gleichen Strategien zu wiederholen und die gleichen Ergebnisse zu erwarten. Ob das nun eine faire Beobachtung ist oder nicht, es ist kein Ansatz, der in der Epoche nach der Pandemie funktionieren wird.

Wenn die Wirtschaftsgeschichtsbücher des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts geschrieben werden, werden die meisten den phänomenalen Erfolg des Öl- und Gassektors behandeln. Und zwar sowohl in Bezug auf die Einnahmen, die er generiert hat, als auch in Bezug auf die Art und Weise, wie er die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten möglich gemacht hat. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist es schwer, sich eine Welt ohne Öl und Gas vorzustellen, und sicherlich gibt es nur wenige Industrien, die durch ihre Präsenz nicht aufgewertet wurden.

Dieser Erfolg hat zu Vorwürfen einer gewissen Selbstgefälligkeit in der Branche geführt. Nach einem Jahrhundert im Zentrum der globalen Wirtschaftstätigkeit vermuten Kritiker, dass einige Teile der Branche erwarten, so weitermachen zu können wie bisher. Wie wir jedoch bereits besprochen haben, zogen schon vor der Pandemie Gewitterwolken auf.

Die Rohstoffbranche kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Die Unterstützung für die Branche schwindet bei Aufsichtsbehörden, Regierungen, Investoren und sogar Verbrauchern. Jedes einzelne dieser Probleme hätte ein Problem darstellen können, zwei davon hätten eine Herausforderung darstellen können, aber alle vier gleichzeitig sehen nach einem Problem aus, das nicht einfach durch die Anwendung von Strategien gelöst werden kann, die schon vor einem Jahrzehnt ihre Wirksamkeit verloren haben.

Die Arme zu verschränken, hilft nicht…

Der Instinkt einiger in der Branche ist es, defensiv zu reagieren. Sie verweisen auf die vielen guten Aspekte der natürlichen Ressourcen und ignorieren die Schattenseiten des Sektors völlig.

Das ist sicher kein Ansatz, der mittel- oder langfristig funktionieren wird. Man muss sich nur die Probleme in Texas im Februar ansehen und die sofortige und opportunistische Eile, den erneuerbaren Energien die Schuld zu geben. Längerfristig hat diese Strategie möglicherweise mehr geschadet als genutzt, denn mit dem Auftauchen der Fakten ist eine viel nuanciertere Realität klarer geworden.

Wenn man jemandem unfairerweise die Schuld zuschiebt, egal ob es sich dabei um eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Branche handelt, wird man, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, weniger gerne gehört. Auch dann, wenn man eigentlich ein gutes Argument hat. Und es gibt immer noch eine Menge glaubwürdiger Argumente, die man über Öl und Gas vorbringen kann.

…aber die Ärmel hochkrempeln könnte

Vielleicht ist es also an der Zeit, die Herausforderungen, denen sich die Öl- und Gasindustrie gegenübersieht, zu erkennen und zuzugeben. Durch das Erkennen der Probleme wird es einfacher, nützliche Strategien zu entwickeln, die helfen, die Branche in einem sich schnell verändernden wirtschaftlichen Umfeld zu schützen.

Die Pandemie hat mehrere Probleme mit der Lieferkette in der gesamten Branche aufgezeigt, die nun schon seit einem Jahr andauern. Die Technologie ermöglicht ein immer klareres Bild davon, wie viel Öl und Gas sich in einer bestimmten Lagerstätte befindet, sowie eine verbesserte Sicht auf die besten Stellen für Bohrungen.

Dies bietet die Möglichkeit, die Lieferketten effizienter zu steuern, so dass sich zu jedem Zeitpunkt weniger Barrel Öl und Gas im System befinden. Die Branche könnte nie auf einer Just-in-Time-Basis arbeiten, wie man es vielleicht in der Automobilindustrie sieht, aber sie könnte die Lagerbestände reduzieren und das ständige Schwanken zwischen Überfluss und Knappheit verringern.

Die Branche könnte einen langen Weg gehen, um Investoren zurückzugewinnen, wenn es einen klaren und transparenten Fokus auf die Reduzierung von Ausschuss gäbe. Dies könnte durch einige relativ einfache Verbesserungen bei der Nachverfolgung und Logistik erreicht werden. Die Herausforderung besteht darin, dass die Komplexität des Weges zwischen Upstream und Downstream über Midstream kolossal ist und eine konzertierte Aktion aller Teile der Branche erfordern würde. Es gibt auch Möglichkeiten, die Verschwendung von ungenutztem Gas durch Abfackeln zu stoppen, eines der offensichtlichsten Zeichen von Verschwendung in der Branche.

Wenn wir der leider allmählichen Art und Weise, wie die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung kommt, etwas Positives abgewinnen wollen, dann vielleicht, dass dies eine gute Gelegenheit für die Öl- und Gasindustrie ist, sich anzusehen, wie sie heute arbeitet. Und einige Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie in Zukunft arbeiten könnte. Der Wunsch nach dem erforderlichen Aufwand variiert, aber es gibt wenig Zweifel daran, dass jetzt ein hervorragender Zeitpunkt wäre, sich mit der Gelegenheit zu beschäftigen.

Angesichts der umfangreichen Infrastruktur, die umgebaut werden muss, wenn alternative Energiequellen Öl und Gas im Zentrum der Weltwirtschaft ablösen sollen, hat die Branche immer noch eine strategisch starke Position. Je mehr sich die Branche mit ihren Herausforderungen auseinandersetzt, desto länger wird die Umstellung auf Alternativen wahrscheinlich dauern. Wenn man zeigen kann, dass man versucht, das Richtige zu tun, wird man eher Unterstützung bekommen. Wenn Sie zeigen, dass Sie bereit sind, das Falsche zu tun, ist es wahrscheinlicher, dass Ihre Unterstützung abebbt.

