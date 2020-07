Deutsche Teilkauf nimmt Geschäftsbetrieb auf

Erstellt von Redaktion Geldanlage

Düsseldorf, 20. Juli 2020 – Die Deutsche Teilkauf GmbH, ein Anbieter für den Immobilien-Teilverkauf, nimmt den Geschäftsbetrieb auf. Das Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf hat dafür Marian Kirchhoff zum Geschäftsführenden Gesellschafter bestellt.

Kirchhoff war zuvor mehr als zehn Jahre lang beim Zinshausmakler Hammers & Heinz in leitenden Positionen tätig und verantwortete zuletzt das gesamte operative Geschäft in Deutschland. Gründer der Deutschen Teilkauf sind unter anderem die Unternehmer John Bothe und Ronald Paul, die beide bereits einige erfolgreiche Unternehmen gegründet haben, darunter die Immobilienfirma Silberlake Real Estate Group sowie die Performance Marketing Agentur QUISMA.

Verbraucherschutz und Transparenz im Fokus

„Ich freue mich darauf, mit der Deutschen Teilkauf an den Markt gehen zu können. Der Immobilien-Teilverkauf ist ein innovatives Finanzprodukt. Unser Anspruch ist es, auf Grundlage bereits bekannter Angebote ein transparentes und verbraucherfreundliches Modell zu schaffen“, erklärt Marian Kirchhoff. „Gerade Kosten- und Risikostrukturen legen wir für unsere Kunden komplett offen.“

Der Immobilienteilverkauf ermöglicht es Eigenheimbesitzern, die älter als 60 Jahre sind, einen Teil ihrer Immobilie an die Deutsche Teilkauf zu verkaufen. Dabei sichert das Nießbrauchrecht dem Verkäufer ein insolvenzgeschütztes und uneingeschränktes sowie lebenslanges Nutzungsrecht. Soll das Eigenheim irgendwann, etwa im Todesfall oder auf Wunsch des Eigentümers, komplett veräußert werden, so übernimmt die Deutsche Teilkauf die Steuerung des Verkaufsprozesses komplett ohne Durchführungsentgelt oder versteckte Kosten.

„Unsere Serviceorientierung, die geringen Kosten für unsere Kunden und unsere Beratungsqualität werden uns dabei helfen, uns am Markt zu etablieren. Die Nachfrage nach Teilkauflösungen verspricht ein rasches Wachstum“, ergänzt Kirchhoff. „Eine von uns durchgeführte Befragung, die in Kürze veröffentlicht wird, zeigt die gestiegene Nachfrage nach Teilkauflösungen.“

Zusätzliche Informationen finden Sie auf: deutsche-teilkauf.de