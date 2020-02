Deutschland bleibt sich treu – Sparwille auch 2020 ungebrochen / Wie die Deutschen auf die extreme Zinssituation reagieren (FOTO)

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige, Zinsen

Auch wenn die Zahl der Sparwilligen wieder leicht sinkt – die

Deutschen halten trotz der Niedrigzins-Politik der EZB eisern an ihren

Sparplänen fest. Immer noch 72,6 Prozent (2018: 74,0 Prozent; 2017: 73,7

Prozent) der durch die norisbank im Rahmen der aktuellen Umfrage zum Jahresende

2019 bevölkerungsrepräsentativ Befragten wollen auch in 2020 mehr (48,7 Prozent;

2018: 51,2 Prozent; 2017: 52,6 Prozent) oder zumindest genauso viel sparen wie

2019 (23,9 Prozent; 2018: 22,8 Prozent; 2017: 21,1 Prozent) – Niedrigzins hin

oder her.

Doch nicht einmal mehr jeder Vierte der Befragten glaubt angesichts des

aktuellen Rekord-Niedrigzinsniveaus noch an Wertsteigerungen bei Investitionen

in den eigenen Vermögensaufbau. Und das hat deutliche Konsequenzen auf die

Akzeptanz bislang besonders bedeutender Formen der Geldanlage. Lediglich 22,2

Prozent (2018: 23,8 Prozent; 2017: 23,8 Prozent) wollen in diesem Jahr zum

Beispiel in die Altersvorsorge, einen Bausparvertrag oder in Aktien investieren.

Einzig die 18- bis 29-Jährigen scheinen den Gedanken an einen erfolgreichen

Vermögensaufbau noch nicht aufgegeben zu haben: Mehr als ein Drittel (36,4

Prozent; 2018: 33,7 Prozent; 2017: 24,4 Prozent) möchte in diesem Jahr wieder

mehr in die Altersvorsorge oder einen Bausparvertrag investieren.

Und auch die Konsumorientierung scheint sich zu verändern. Eine größere

Anschaffung (zum Beispiel Haus-, Wohnungs- oder Autokauf) plant in diesem Jahr

nur noch knapp jeder fünfte Deutsche (21,0 Prozent; 2018: 23,4 Prozent; 2017:

24,3 Prozent). Über zehn Prozent aller Befragten wollen künftig weniger sparen

als 2019 und sich zum Beispiel im Alltag auch zwischendurch mehr gönnen (10,4

Prozent). Bei den Befragungen 2018 planten dies 9,5 Prozent und 2017 8,7

Prozent.

Skepsis gegenüber der mittelfristigen Zinsentwicklung

Was erwarten die Deutschen mit Blick auf die Rendite von Geldanlagen in den

kommenden Jahren? Die Befragten sind nahezu unabhängig von Geschlecht und Alter

skeptisch gegenüber der mittelfristigen Zinsentwicklung: Nur noch jeder Vierte

(26,6 Prozent; 2018: 43,7 Prozent; 2017: 40,4 Prozent) rechnet in den kommenden

fünf Jahren mit wieder steigenden Zinsen. Ernüchterung ist vor allem bei den

älteren Befragten eingekehrt: Bei den 40- bis 49-Jährigen glaubt sogar nur noch

jeder Fünfte (19,2 Prozent; 2018: 36,1 Prozent; 2017: 41,0 Prozent) an steigende

Zinsen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch bei den 50- bis 59-Jährigen

(2019: 19,8 Prozent; 2018: 40,9 Prozent; 2017: 36,0 Prozent) sowie in noch

stärkerem Ausmaß bei den 60- bis 69-Jährigen. In dieser Altersgruppe ist die

Hoffnung auf steigende Zinsen mit nur 17,4 Prozent (2018: 46,9 Prozent; 2017:

37,9 Prozent) besonders gering.

Die Zahl derjenigen Befragten, die laut der aktuellen norisbank Umfrage von

einem weiter sinkenden Zinsniveau ausgehen, erhöhte sich insgesamt sogar

erheblich auf 34,4 Prozent. Ende 2018 und Ende 2017 waren dies nur jeweils knapp

über 20 Prozent.

Das klassische Sparbuch erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit

Trotz dieser negativen Erwartungshaltung ist das Sparbuch für mehr als jeden

vierten 18- bis 29-Jährigen (25,4 Prozent) die bevorzugte Anlageform – weit vor

Aktien oder Fonds (16,7 Prozent). Jedoch scheint langsam auch bei den jüngeren

Befragten ein Umdenken einzusetzen: Angesichts der extremen Zinssituation,

wächst die Bereitschaft in Aktien oder Fonds zu investieren sukzessive seit

2017. War damals nur jeder Zehnte (2017: 9,5 Prozent) in dieser Altersgruppe an

dieser Anlageform interessiert, zeigt die Befragung zum Jahresende 2019, dass

inzwischen bereits jeder Sechste 18- bis 29-Jährige Aktien und Fonds als eine

wichtige Anlageform erkennt.

Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg sind für 16,9 Prozent der Befragten Aktien

oder Fonds die Anlageoption Nummer eins, gefolgt vom Sparbuch (14,6 Prozent) und

dem Tagesgeld-Konto (12,1 Prozent). Doch noch immer belassen viele Deutsche –

konkret 17,2 Prozent (2018: 23,0 Prozent; 2017: 23,4 Prozent) – ihr Geld in

Anbetracht des aktuellen Zinsniveaus auf dem Girokonto beziehungsweise legen es

nicht anderweitig an. Und das, obwohl das Geld auf den Konten – auch mit Blick

auf die stete Geldentwertung durch die Inflation – jeden Monat faktisch an

Kaufkraft verliert.

Eine alternative Art mit der momentanen Zinssituation umzugehen, wählen 8,3

Prozent der Befragten: Sie planen ihr Geld aufgrund von drohenden Negativzinsen

auf ihre Sparanlagen lieber einfach auszugeben. Vermutlich aus EZB-Perspektive

mit Blick auf die Motive ihrer Zinspolitik ein erstaunlich kleiner

Bevölkerungsanteil. Die Deutschen bleiben sich in ihrer Sparorientierung

offenbar auch in extremen Zins-Zeiten treu.

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.003

Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht

befragt. Die Online-Befragung wurde im Oktober 2019 durchgeführt.

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71699/4519184

OTS: norisbank GmbH

Original-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell