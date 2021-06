Deutschlands Spar-Champions 2021

Die Konsumausgaben sanken und die Sparquote der Privathaushalte wuchs während der Corona-Pandemie. Mit dem Wegfall der Einschränkungen kann sich dies ins Gegenteil verkehren, doch die Verbraucher bleiben preissensibel. Niemand möchte beim Einkauf oder Vertragsabschluss mehr bezahlen als nötig. Aber welche Anbieter sind hier wegen anhaltend attraktiver Preise oder Kosten empfehlenswert? Die Antwort liefert ?Deutschlands Spar-Champions 2021?, eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von ntv (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests und DISQ-TEST, Sonderveröffentlichung im DUB UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 3-2021, ab 18.06.2021 im Zeitschriftenhandel).

Ausgezeichnet werden die günstigsten Anbieter in 14 Kategorien aus Branchen wie Energie, Technik, Konsum, Finanzen und Versicherungen. Zu ?Deutschlands Spar-Champions 2021? zählen Unternehmen wie zum Beispiel Check24 (Direkt-Baufinanzierer), DKB Deutsche Kreditbank (Direktbanken), Hypovereinsbank (Ratenkredit bei Filialbanken), Lidl (Lebensmittelmärkte), Pÿur (Triple-Play-Anbieter) und Vodafone (Internetanbieter).

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: ?Der Service ist für den Verbraucher nur eine Seite der Medaille. Deshalb führt das DISQ oft umfassende Studien durch, die auch Preis- und Kostenuntersuchungen umfassen. Spar-Champions können sich jene Unternehmen nennen, die sich auf Dauer als preisgünstig erwiesen haben. Das DISQ bietet Verbrauchern dadurch eine gute Entscheidungshilfe.?

Zum Hintergrund: Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Preisniveau von 195 Unternehmen ermittelt und vergleichend bewertet. Die Basis bildeten rund 11.500 Preisdatensätze aus 46 DISQ-Studien. In die Meta-Analyse flossen je Branche bis zu drei Studien der letzten Jahre ein ? die aktuellste mit der jeweils höchsten Gewichtung.

