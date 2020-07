Deutschlandweit erstes Fondsdepot komplett ohne CO2 bei der Triodos Bank

Anleger*innen können über die Triodos Bank (https://www.triodos.de/) ab sofort komplett klimaneutral investieren. Dies ist möglich, weil Europas führende Nachhaltigkeitsbank die im Vergleich bereits sehr geringen verbleibenden klimaschädlichen Emissionen, der über sie vermittelten Impact-Fonds, kompensiert. Die Pionierleistung ist mit keinen Kosten für den Anleger verbunden und deutschlandweit ein einzigartiges Statement gegen die Klimakrise.

Nachhaltige Fonds mit attraktiven Rendite-Risiko-Profilen – auch in der aktuellen Krise

Für Anleger*innen ergeben sich mehrere Vorteile: Sie investieren in Fonds, die nicht nur eine möglichst große positive Wirkung auf Nachhaltigkeitsziele haben und nun gleichzeitig klimaneutral sind, sondern auch ein mindestens genauso gutes Risiko-Rendite-Profil haben, wie konventionelle Fonds. Dass Investments in nachhaltige Geldanlagen keinen Renditeverzicht bedeuten, sondern das Gegenteil der Fall ist, haben zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt und sich auch in der aktuellen Corona-Krise gezeigt.

Impactfonds machen den Unterschied

Investments ausschließlich in ausgewählte Unternehmen, die ökologische und soziale Herausforderungen adressieren und Lösungen dafür anbieten, haben über ihre gezielte positive Wirkung hinaus auch einen sehr geringen Klimafußabdruck. Beispielsweise hat der Triodos Global Equites Impact Fund einen im Vergleich zum MSCI World um 66% geringeren CO2-, um 55% geringeren Wasser- und um 51% geringeren Müll-Fußabdruck. Bei einem Investment von 10.000 Euro macht das schon eine Ersparnis von umgerechnet etwa einer Autofahrt von 8.000 km, über 3.000 Duschen und sechs Mülltonnen aus.

“Wir wollen mit unserem CO2-neutralem Depot den doppelten Nutzen von nachhaltiger Geldanlage verdeutlichen. Finanzielle Rendite und ein gutes Gewissen sind schon lange keine widersprüchlichen Ziele mehr”, erklärt Georg Schürmann, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V. Deutschland.

Die Triodos Bank (https://www.triodos.de/investieren) bietet ausschließlich Fonds an, die eine exzellente nachhaltige Investmentstrategie verfolgen und sich deutlich von vielen anderen “grünen” Aktienfonds unterscheiden. Sie gehen weit über branchenübliche Ansätze wie beispielsweise das “Best-in-Class-Verfahren” hinaus und fokussieren sich stattdessen auf Aktien von Unternehmen, die einen tatsächlichen ökologisch-sozialen Mehrwert für die Gesellschaft bringen und konkrete nachhaltige Probleme adressieren.

