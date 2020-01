Die Bayerische mit Rekordwachstum im Geschäftsjahr 2019 / Erstmals über 600 Millionen Euro Beitragseinnahmen

Das Geschäftsjahr 2019 war das Beste seit Bestehen der

Versicherungsgruppe die Bayerische: Nach den vorläufigen Zahlen – vorbehaltlich

des finalen Bilanzabschlusses – steigen die Brutto-Beitragseinnahmen der

Versicherungsgruppe auf 607 Millionen Euro (Vorjahr 504 Millionen Euro) – ein

Plus von 20 Prozent. Die Beitragssumme Neugeschäft Leben erreichte erstmals

sogar den Rekordwert von 1,15 Milliarden Euro – eine Steigerung von 23 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Kunden sprang auf 905.000 – 29 Prozent mehr.

“Unser Transformationsprogramm schlägt sich auch höchst erfreulich in den

Geschäftsergebnissen nieder”, sagt Dr. Herbert Schneidemann,

Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe. “Die hohe Nachfrage nach unseren

innovativen Produkten spornt uns an, die Kundenbedürfnisse mehr denn je in den

Mittelpunkt unseres Handels zu stellen.”

Dabei verbesserte sich besonders die operative Lebensversicherungs-Tochter Neue

Bayerische Beamten Lebensversicherung AG bei den Beitragseinnahmen um rund 38

Prozent auf 275 Millionen Euro. Auch Pangaea Life, die neue nachhaltige Marke

der Bayerischen, entwickelte sich exzellent mit einem Plus von 170 Prozent bei

der Beitragssumme. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen betrug 5,1 Prozent.

“Der Erfolg am Kapitalmarkt zusammen mit den gestiegenen Umsätzen ermöglichen

es, einen deutlich höheren Gewinn auszuweisen”, sagt Vorstand Thomas Heigl.

“Unsere diversifizierte Anlagestrategie zahlt sich aus.”

Die Komposit-Tochter Bayerische Beamten Versicherung AG schaffte bei den

gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen ein Plus von 15 Prozent auf 156 Millionen

Euro. Im Neugeschäft kam die Zahnzusatzversicherung auf einen Zuwachs von 28

Prozent. Die Kfz-Sparte legte um 18 Prozent zu, SHU um 16 Prozent.

“Die Zahlen zeigen: Das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg”, sagt Vorstand

Martin Gräfer. “Gerade einzigartige Lösungsansätze für unsere Versicherten, wie

der Testsieger Zahnzusatzversicherung, die Meine-eine-Police oder die

Dashcam-Kfz-Versicherung finden starken Widerhall am Markt.”

Die Ratingagentur Assekurata erteilte der Bayerischen in einem umfangreichen

Unternehmensrating zum fünften Mal in Folge die Qualitätsnote A+ (“sehr gut”).

Das Rating erhält die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG. Das

Spitzenauszeichnung “sehr gut” erzielte die Bayerische jeweils in den vier

Teilkategorien Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum.

Details zu den Geschäftszahlen der Versicherungsgruppe die Bayerische werden auf

der Bilanzpressekonferenz am 14. Mai 2020 in München bekanntgegeben.

