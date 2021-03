Die besten Arbeitgeber 2021: uniVersa von Focus-Business ausgezeichnet

Erstellt von Redaktion Allgemein

Das Wirtschafts- und Karrieremagazin Focus-Business hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu Deutschlands beste Arbeitgeber 2021 mit mehr als 500 Mitarbeitern ermittelt. In dem Ranking sind Arbeitgeber nach 40 Branchen gelistet, mit denen die Beschäftigten hierzulande besonders zufrieden sind. In der Kategorie Versicherung wurde die uniVersa als ?Top nationaler Arbeitgeber 2021? ausgezeichnet. Als Basis für die Erhebung dienten rund 950.000 Unternehmensprofile bei Kununu. Um in die Auswahl zu kommen, mussten verschiedene Kriterien erfüllt sein, etwa mindestens 50 Arbeitgeber-Bewertungen, ein Bewertungsdurchschnitt von mindestens drei Sternen und eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 60 Prozent.

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.