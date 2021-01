Die genossenschaftliche FinanzGruppe unterstützt die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der Vereinten Nationen

Erstellt von Redaktion Banken

Die Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit spielt weltweit eine entscheidende Rolle, um auch für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und den geschaffenen Wohlstand zu erhalten. Daher hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) für die genossenschaftliche FinanzGruppe eine sogenannte Unterstützererklärung („Stakeholder Endorsement“) zu den Prinzipien der Vereinten Nationen (UN) für ein verantwortliches Bankwesen unterzeichnet. Diese Prinzipien wurden von der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit Banken entwickelt und sollen als Rahmen dienen, um die UN-Nachhaltigkeitsziele und die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

„Mit unserer regionalen Verwurzelung, unserer Mitglieder- und Kundennähe sowie mit unseren genossenschaftlichen Werten können wir das Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig leben“, betont BVR-Präsidentin Marija Kolak. Dazu solle die Unterzeichnung der Unterstützererklärung ein Beitrag sein.

Der BVR verpflichtet sich, die Prinzipien in seinem Netzwerk zu verbreiten sowie seine Mitglieder in der Umsetzung zu unterstützen. Zusammen mit den Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe (DZ BANK, Union Investment, R+V Versicherung u. a.) hat der BVR umfangreiche Unterstützungsleistungen für seine Mitglieder erarbeitet. Damit erhalten die deutschen Genossenschaftsbanken praxistaugliche Instrumente, um eigenverantwortlich ein Nachhaltigkeitsmanagement in ihren Häusern umzusetzen. Nachhaltigkeit betrifft dabei sowohl die vielfältigen Kundenbeziehungen jeder Bank als auch den eigenen Geschäftsbetrieb. Zentraler Ausgangspunkt und Orientierung für alle Mitglieder des BVR ist das im Jahr 2020 entwickelte Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, das unter anderem ein Bekenntnis zu den 17 Nachhaltigkeitsentwicklungszielen der UN und den Zielen des Pariser Klimaabkommens beinhaltet.

