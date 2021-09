Die Notierung von DBX beginnt am 1. September an 7 großen Krypto-Börsen

Erstellt von ots Banken

Das wichtigste Ereignis dieses Herbstes steht kurz bevor! Wir meinen die Auflistung der DBX-Token (https://www.dbx.so/). DBX wird Anfang September Marktreife zeigen.

Die lang erwartete Notierung der Kryptowährung DBX wird an 7 großen Börsen stattfinden. Token sind bereits für Nutzer zum Kauf, Verkauf und Handel verfügbar. Vielen gelang es, während des Vorverkaufs und des Airdrops Token zu erwerben.

Die vollständige Liste der Krypto-Börsen und die Termine für den Beginn der Börsennotierung finden Sie unten:

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1607905/DBX_Crypto_Exchanges.jpg

DBX DIGITALES ÖKOSYSTEM

So, der DBX-Token wird vom 1. bis zum 5. September 2021 an der Börse notiert sein. Der Online-Dienst für die allererste Platzierung von Münzen wird Bitforex sein, eine der führenden Handelsplattformen in der Welt der Kryptowährungen.

Später wird es folgendes geben:

· BitMart (ab 10. September 2021) – die zu den 20 größten Börsen gehört;

· Lbank (ab 15. September 2021) – eine chinesische Börse von Weltrang;

· WhiteBit (ab 20. September 2021) – eine lizenzierte Börse von Weltrang, registriert in Estland;

· Latoken (ab 25. September 2021) – fortschrittliche Plattform, die seit 2019 zu den Top 20 in Bezug auf den Umsatz gehört;

· Probit (ab 30. September 2021) – die Börse, die zu den 20 besten Kryptowährungen gehört;

· Coinsbit (ab 5. Oktober 2021) – lizenzierte Börse.

Was ist DBX?

DBX ist ein völlig neues digitales Ökosystem innerhalb eines dezentralen Peer-to-Peer-Finanznetzwerks. Anonyme Soforttransaktionen Kryptowährungen haben keine zentrale Behörde oder Server, die als Vermittler fungieren. Das Asset wird von den Nutzern selbst gepflegt.

Vorteile von DBX

Das Vertrauen der Nutzer in DBX basiert auf einem vollständig dezentralisierten System, das auf den Prinzipien der Führung von Aufzeichnungen in einem verteilten Blockchain-Ledger aufbaut, was Fälschungen von DBX-Münzen oder Doppelausgaben verhindert. Außerdem bietet DBX auf Wunsch des Nutzers vollständig anonyme Transaktionen, ist fungibel und wertvoll.

Das digitale Ökosystem von DBX (https://www.dbx.so/)überzeugt die Nutzer mit seinen Vorteilen:

1. Rentabilität der Investition. Die monatlichen Ersparnisse von Masternode erhöhen garantiert das Portfolio des Anlegers vom ersten Tag an. Die festen Zahlungen auf das Anlagevermögen werden an die Inhaber geleistet.

2. Entwicklung des Projekts. Das Ökosystem wird ständig erweitert. Die Erhöhung der Zahl der Projekte schafft ein Sicherheitspolster für Investitionen.

3. Aussichten auf Vermögenszuwachs. Das digitale Ökosystem ist ein Instrument für die rasche Vermehrung von Anlagevermögen.

4. Diversifizierung der Risiken. DBX Kryptowährung ist ein Anbieter von Risikodiversifikation für Investoren an legalen Standorten auf der ganzen Welt. Ein Anleger kann DBX leicht verlassen, ohne Fiat-Währungen mit Instrumenten wie Immobilien, Rohstoffen, Rohstoffen, Aktienmärkten zu berühren.

5. Bequeme Verwaltung. Verwaltung der Token über eine elektronische Brieftasche.

Verpassen Sie nicht die Einführung von DBX-Token an den Börsen vom 1. September bis 5. Oktober. Bitforex wird als Online-Dienst für IEO fungieren. https://www.dbx.so

Original-Content von: DBX, übermittelt durch news aktuell