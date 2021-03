Die unsicheren Zeiten sprechen für Gold

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Das hat die Finanzwelt erschüttert, dass ein großer US-Hedgefonds unter Problemen leidet, die zu Verlusten von diversen Großbanken führen können und dies in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar. Da empfiehlt sich lieber als solide längerfristige Anlage eine Investition in Gold zu wählen. Wenn auch beim Investieren in Goldminenaktien eine gewisse Volatilität gegeben ist, so gewinnt man doch einen Hebel von etwa drei zu eins auf den Goldpreis.

Und das Beste: Gold hat sich, da sind sich alle einig, immer bewährt. Ein kleiner Teil des geförderten Goldes, rund 12 Prozent werden in der Elektronik, im medizinischen Bereich sowie in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Die verbleibenden 88 Prozent gehen in den Schmuckbereich, in Goldmünzen oder -barren. Und was sehr wichtig ist: Gold ist eine Währung. Noch dazu eine, die im Gegensatz zu Papierwährungen, ihren Wert behält. Und die Expertenmeinungen zum Goldpreis sprechen für Goldinvestments. Höhere Preise werden erwartet, von manchen Branchenkennern jedenfalls ab der Jahresmitte.

Das Umfeld für den Goldpreis ist positiv. Die Nullzinspolitik wird lange bleiben, mit einer steigenden Inflation wird gerechnet. Dazu könnte noch ein anderer Faktor hinzukommen: Im Jahr 2020 ist die Schmucknachfrage massiv eingebrochen. Und im großen Schmuckverbraucherland China ist wieder Normalität zu verzeichnen. Da könnte also ein großer Nachholbedarf auf den Goldmarkt zukommen.

Gold im Projekt besitzt beispielsweise Torq Resources. Neben Kupfer, einem in einer sich erholenden Weltwirtschaft wichtigen Rohstoff, ist Gold im Margarita-Projekt enthalten. Dieses Projekt enthält Eisen-Oxid-Kupfer-Gold und liegt in Chile nahe erstklassiger Liegenschaften. Tudor Gold kontrolliert vier Liegenschaften (gut 35.000 Hektar) im Goldenen Dreieck in British Columbia. Flaggschiffprojekt ist dabei das Treaty Creek-Projekt, einer der weltweit größten Goldfunde der letzten drei Jahrzehnte.

