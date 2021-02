Die weltweit erste 24-Stunden-Konferenz für globale Venture-Investoren „Emergence 2021“ startet am Freitag, den 5. März 2021

Die weltweit erste 24-stündige Global Venture Investor Conference, Emergence 2021, wird am Freitag, den 5. März 2021, starten. Die führende private Investmentplattform Wholesale Investor ist Gastgeber der Veranstaltung, auf der virtuell aufstrebende Wachstumsunternehmen aus aller Welt vorgestellt werden. Emergence 2021 wird für 24 Stunden virtuell gestreamt, beginnend in Sydney, Australien, und der Sonne folgend, rund um den Globus.

Mehr als 100 wachstumsstarke, aufstrebende Unternehmen, die auf der Suche nach Kapital und strategischen Möglichkeiten sind, werden an der Veranstaltung teilnehmen. Es wird erwartet, dass mehr als 10.000 Delegierte an der Veranstaltung teilnehmen werden, da sie weltweit live gestreamt wird. Die Unternehmen präsentieren sich einem globalen Netzwerk von High-Net-Worth-, Professional- und Family-Office-Investoren und CEOs. Die Industrie wird durch Regierungen, Unternehmen und professionelle Dienstleistungsunternehmen vertreten.

Die Emergence 2021 bietet Keynotes und Podiumsdiskussionen zu den neuesten Investmenttrends in den Bereichen KI, Fintech, Genomics, Life Sciences, Renewable Energy, Blockchain, Cybersecurity, ESG, STEM und Deeptech von renommierten Venture-Investoren.

Die weltweit erste Konferenz wurde als Reaktion auf die globale Pandemie der letzten 12 Monate ins Leben gerufen, die Gründer und Investoren dazu zwingt, sich schnell mit der Kommunikation über Videokonferenzplattformen vertraut zu machen. Diese Herausforderung hat sich schnell zu einer Chance entwickelt, um Unternehmen einen globalen Zugang zu Investoren zu ermöglichen, ohne zu reisen.

Zu den Rednern auf der Emergence gehören der Angel-Investor Jason Calacanis, die stellvertretende Generaldirektorin der Regierung von QLD, Sarah Pearson, der Leiter des TMT-Sektors von Leonie Hill Capital, Wee Meng Thoo, der geschäftsführende Partner von Vickers Ventures, Jeff Chi, der Serienunternehmer und wachstumsstarke CEO Rishi Khanna, die UVCA-Exekutivdirektorin Olga Afanasyeva sowie weitere hochkarätige Redner und Diskussionsteilnehmer aus einer Vielzahl von Branchen.

Emergence 2021 wird mit Stolz von globalen Partnern und Sponsoren unterstützt, darunter Kaspersky, Flanders Trade and Investment, InvestHK, Investec, BMYG, CRIISP, Queensland Government, Enterprise Singapore, NZTE und Polish Investment and Trade Agency.

Steve Torso, CEO und Managing Director von Wholesale Investor, sagte:

„Eine Weltneuheit auf den Markt zu bringen, ist wirklich eine große Herausforderung und Leistung, und wir könnten nicht stolzer sein, Emergence 2021 der globalen Investorengemeinschaft vorzustellen. Unser Team hat die Chance erkannt und unermüdlich daran gearbeitet, sich über globale Zeitzonen hinweg und mit den Referenten abzustimmen, um die weltweit erste globale Venture-Investment-Konferenz zu koordinieren.

Wholesale Investor hat es sich zur Aufgabe gemacht, Plattformen, Partner und Technologie zu nutzen, um Venture-Investoren und aufstrebende Wachstumsunternehmen aus aller Welt zusammenzubringen. Emergence bringt die Führungskräfte und Innovatoren zusammen, die die Unternehmen von morgen leiten. COVID-19 hat diese Mission beschleunigt, indem es uns ermöglicht hat, ein Schlaglicht auf die globale Innovations- und Investitionsgemeinschaft zu werfen.

Darüber hinaus wird die Nutzung der Event-Software von Brella und die KI-Matchmaking-Funktion der Event-App das Networking und die Geschäftsanbahnung erleichtern. Brella nutzt KI-Matchmaking, um relevante Verbindungen zwischen Gründern und Investoren herzustellen und CRIISP, um das Dealmaking zu erleichtern. Alles, was wir getan haben, ist, die Reibung aus dem Prozess der Entdeckung, Betrachtung und Transaktion zu entfernen.“

Um sich für die Teilnahme zu registrieren, besuchen Sie bitte https://www.emergence2021.com

Wholesale Investor

Wholesale Investor ist die führende Investmentplattform, die innovative, aufstrebende Unternehmen, die Kapital aufnehmen wollen, mit einem aktiven, engagierten und wachsenden Ökosystem von über 29.400 vermögenden und professionellen Investoren, Fondsmanagern, Family Offices, PE- und VC-Firmen sowie staatlichen Stellen verbindet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.wholesaleinvestor.com.au

