Digitale Zukunft des Geldes

Heutzutage besteht ein verstärktes Interesse an E-Währungen, insbesondere an Investitionen über E-Geld. Die Vielzahl der Währungen im Internet ermöglicht es jedem Benutzer, sie sowohl für persönliche als auch für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Elektronisches Geld hat Vorteile gegenüber Papiergeld:

– Die Kosten für die Bearbeitung von Zahlungen werden reduziert.

– Die Verarbeitung von Bankdokumenten wird vereinfacht.

– Die Geschwindigkeit der Übermittlung von Zahlungsdokumenten nimmt zu.

Das Konzept des elektronischen Geldes wird in zwei Aspekten betrachtet. Unter diesem Begriff versteht man eine Art Aggregat von Teilsystemen von Bargeld und bargeldlosem Geld oder ein System von Geldabrechnungen unter Verwendung elektronischer Technologie. Außerdem ist elektronisches Geld ein Teilsystem von Bargeld, das von Banken oder spezialisierten Kreditinstituten in Umlauf gebracht wird. Der Hauptunterschied besteht hier in der optionalen Verwendung eines Bankkontos bei der Zahlung, wenn die Operation vom Zahler zum Empfänger ohne Beteiligung der Bank ausgeführt wird. Elektronische Währung mit sofortigen Zahlungen ist bei weitem der beste Weg, um Geschäfte zu machen. Es gibt auch solche Apps wie Bitqt, die Ihnen hilft, im Bitcoin-Handel viel Geld zu verdienen.

Viele Leute haben einen Teil ihrer Ersparnisse auf verschiedenen E-Währungskonten. Viele Unternehmen akzeptieren auch diese Arten von Zahlungen. Daher entwickeln sie sich schnell. Elektronisches Geld wird heute mit Einzahlungen auf ein Bankkonto gleichgesetzt, als hätten Sie Ihr eigenes Bankkonto auf Ihrem eigenen Computer. Jeder, egal wo er sich befindet, kann ein Konto im elektronischen Zahlungssystem erstellen, mit dessen Hilfe er Geld anlegen oder elektronische Geschäfte mit jemandem abwickeln kann, der dasselbe Konto im selben System hat. Das Überweisen von Geldern ist viel einfacher als das Verwenden einer Bank- oder Debitkarte.

Die Frage der Schaffung von elektronischem Geld (oder Internetgeld) tauchte zu einer Zeit auf, als klar wurde, dass es im Internet verdient werden kann (Verkauf von Dienstleistungen, Informationsprodukten usw.). Die damals existierenden Zahlungsarten per Banküberweisung befriedigten die Bedürfnisse der Nutzer nicht mehr hauptsächlich mit ihrer Geschwindigkeit (oder vielmehr mit deren Fehlen). Über das Internet können Sie sofort Einkäufe tätigen, und die Bankzahlung dauert mindestens einige Tage. Und wenn der Verkäufer und der Käufer in verschiedenen Ländern leben, verzögert sich der Abschluss der Transaktion noch länger.

Bankkarten lösen keine Probleme, da die meisten Benutzer befürchten, ihre Kartennummern dem öffentlichen Internet zur Verfügung zu stellen. Manchmal sind diese Befürchtungen unbegründet, aber sie finden immer noch statt. Außerdem wird sehr oft eine ziemlich große Provision erhoben.

Geldtransfers können aus mehreren Gründen auch keine Lösung für das Problem sein. Zu den wichtigsten zählen wiederum die Zeit und die Notwendigkeit zu reisen, sowohl zu demjenigen, der das Geld sendet, als auch zu demjenigen, der es erhält.

Zusammenfassend können die Hauptprobleme der Online-Zahlung zusammengefasst werden:

Zeit wird sowohl für das Senden und Empfangen von Geld als auch für die Überweisung vom Absender an den Empfänger verschwendet;

Mangel an sofortigem Kauf, was für den Online-Handel sehr wichtig ist – wenn der Benutzer jetzt reif für einen Kauf ist, muss dies jetzt getan werden;

Angst und mangelndes Vertrauen in die Sicherheit, bevor Zahlungen über das Internet getätigt werden;

die Unmöglichkeit, Ihr Konto über das Internet zu erstellen und zu pflegen, mit einer einfachen Möglichkeit, Geld aufzufüllen und abzuheben.

Das sind die wichtigsten, aber bei weitem nicht die einzigen Gründe, die nicht zur Entwicklung des Internetgeschäfts im Allgemeinen beigetragen haben. All diese Punkte haben dazu geführt, dass im Internet ein Konzept wie elektronisches (oder Internet-) Geld entstanden ist. Im Großen und Ganzen unterscheidet sich dieses Geld nicht wesentlich von gewöhnlichem Geld. Aber es hat viele Vorteile. Man kann sogar sagen, dass all die Nachteile, die Papiergeld (oder Banküberweisungen) mit sich bringen, im Internet zu Vorteilen werden.

Bitcoin ist eine Form der digitalen Währung, die elektronisch erstellt und gehandelt wird. Niemand kontrolliert sie. Bitcoins werden nicht wie Dollar oder Euro gedruckt – sie werden von Menschen erstellt, und immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden Software, die mathematische Probleme löst.