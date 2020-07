Digitaler Baufinanzierungs-Assistent der Degussa Bank ausgezeichnet / Best Process Award 2020

Erstellt von Redaktion Banken

Die komplette Baufinanzierung übersichtlich und kompakt zur Hand: Für ihre innovative App errang die Degussa Bank den zweiten Platz beim Best Process Award 2020. Der Preis wurde anlässlich der 14. ProcessLab-Konferenz der Frankfurt School of Finance & Management verliehen.

“Prozessgestaltung der Zukunft: effizient, digital, kundenzentriert”: Unter diesem Motto stand bei der diesjährigen ProcessLab-Konferenz die Ausrichtung auf die Kundenanforderungen im Mittelpunkt. Entsprechend prämierte die Auszeichnung besonders gelungene Prozesse in der Finanzbranche, die unter anderem eine hohe Kundenorientierung widerspiegeln. “Das entspricht genau unserer Philosophie. Denn bei der Degussa Bank steht der Kunde an erster Stelle. Mit innovativen Lösungen wollen wir den Alltag vereinfachen”, sagt Kristina Luft, Abteilungsleiterin Immobilienkreditgeschäft der Degussa Bank. “Der Best Process Awardzeigt uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.” Gemeinsam mit der fileee GmbH hat die Degussa Bank AG einen Weg für hohen digitalen Kundennutzen gefunden.

Einfach und übersichtlich

Vor dem Wohnen im eigenen Haus oder dem Kauf einer Immobilie als Altersvorsorge steht die Suche nach der passenden Finanzierung. Die Degussa Bank hat dafür eine komfortable Lösung entwickelt. Der Digitale Baufinanzierungs-Assistent verbindet die persönliche und die digitale Begleitung des Finanzierungsvorhabens. Das erleichtert den Kunden die für sie oft sehr aufwendigen Schritte bis zur Auszahlung.

Zunächst stellen die Kunden ihre Finanzierungsanfrage online oder per Telefon. Sie erhalten daraufhin einen Link zur kostenfreien App. Über den Digitalen Baufinanzierungs-Assistenten werden dann alle notwendigen Unterlagen zwischen Bank und Kunde ausgetauscht. So können die Kunden unterwegs per App oder zu Hause auf dem Desktop bequem darauf zugreifen. Der Stand des Prozesses ist jederzeit sichtbar, der Finanzierungsexperte per Chat verfügbar. Und damit nichts vergessen wird, zeigt die persönliche Aufgabenliste die nächsten Schritte und Termine an. Der Service steht allen Kunden zur Verfügung und wird bereits sehr gut angenommen.

Degussa Bank AG

Die Degussa Bank AG ist Dachgesellschaft einer Gruppe von Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für Arbeitnehmer anbieten. Strategisch fokussiert sich die Gruppe auf Smart Worksite Financial Services. Die Leistungspalette wird auf den Bedarf der Kunden des jeweiligen Partnerunternehmens ausgerichtet. Die Gruppe beschäftigt circa 900 Mitarbeiter und hat über 1 Millionen Kunden. Über ihre digitalen Kontakte erreicht sie über 5 Millionen Menschen.

Pressekontakt:

Degussa Bank AG

Kommunikation, Medien und PR

Theodor-Heuss-Allee 74

60486 Frankfurt am Main

E-Mail: presse@degussa-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129654/4666275

OTS: Degussa Bank AG

Original-Content von: Degussa Bank AG, übermittelt durch news aktuell