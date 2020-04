Discovery Metals veräußert Nicht-Kern-Explorationsgrundstück

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) (“Discovery” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/discovery-metals-well-financed-for-development-further-exploration-at-cordero/ ) gibt bekannt, dass es seine 100-prozentige Beteiligung an dem in British-Columbia gelegenen Congress Vorkommen (“Congress”) an Talisker Resources Ltd. (“Talisker”) (CSE: TSK, OTCQB: TSKFF) veräußert hat. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird Talisker 1.000.000 Stammaktien an Discovery im Gegenzug für eine 100%ige Beteiligung an Congress ausgeben. Die Stammaktien unterliegen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist und unterliegen darüber hinaus bestimmten Wiederverkaufsbeschränkungen von bis zu einem Jahr.

Congress ist ein Nicht-Kernexplorationsgrundstück, das das Unternehmen im Rahmen der Transaktion mit Levon Resources Ltd. erworben hat, die am 2. August 2019 abgeschlossen wurde. Der Verkauf von Congress steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Grundstücksportfolio zu rationalisieren, um sich auf seine Silber- und Silber-Zink-Blei-Grundstücke im Distriktmaßstab im Norden Mexikos zu konzentrieren. Die Transaktion bietet Discovery auch ein Investitionsrisiko in ein historisches Goldlager, das sich innerhalb eines großen Landpakets in British-Columbia befindet.

Der Verkauf von Congres an Talisker steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die kanadische Wertpapierbörse.

Über Discovery

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaugebiete in Mexiko konzentriert. Das Flaggschiff von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das 35.000 Hektar große Grundstück erstreckt sich über einen großen Bezirk, in dem sich die angekündigte Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für Diatrem-Lagerstätten mit großen Tonnagen, porphyrartige Lagerstätten und Karbonat-Ersatzvorkommen befinden. Darüber hinaus erkundet Discovery in einem Landpaket von etwa 150.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila mehrere hochgradige karbonatähnliche Silber-Zink-Blei-Ersatzvorkommen. Die Landbesitztümer enthalten zahlreiche historische Minen mit direkt verarbeitbarem Erz und bedeutende untertägige Erschließungen, auf denen jedoch noch nie Bohrversuche durchgeführt wurden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der “Act von 1933”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.