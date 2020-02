Dongguan, Chinas Stadt der Fertigung, kündigt Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Unternehmen an

Sorgen über die chinesische Wirtschaft

tauchen auf, da viele Provinzen des Landes die Geschäftsaktivitäten einiger

Unternehmen, Geschäfte und Fabriken ausgesetzt haben, um die Ausbreitung des

neuartigen Coronavirus (COVID-19) einzudämmen. Dongguan, die im Süden Chinas

gelegene Stadt der Fertigung, hat jedoch Maßnahmen getroffen, um lokalen Firmen

zu helfen, mit den Schwierigkeiten und Auswirkungen fertig zu werden, die durch

die Epidemie verursacht wurden.

Das Informationsbüro der Provinzregierung von Guangdong hat kürzlich eine

Pressekonferenz veranstaltet, bei der die Lage zur Wiederaufnahme der Arbeit in

Dongguan erläutert wurde. Bis zum Abend des 10. Februar war in Dongguan die

ordnungsgemäße Arbeitswiederaufnahme, die nicht in Stoßzeiten stattfand, von

4491 lokalen Unternehmen zu verzeichnen, wobei 79,54 % von ihnen zur

Fertigungsindustrie gehören.

“Die Epidemie stellt für die zukünftige Gesamtentwicklung Dongguans keine

Bedrohung dar”, sagte Liu Jintang, stellvertretender Direktor des Büros für

Industrie und Informationstechnologie von Dongguan. Die Industrie der Stadt

zeichnet sich durch eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,4 % aus

und macht damit 13,3 % der Wertschöpfung von Industrieunternehmen über der

ausgewiesenen Skala der Provinz Guangdong aus. Dabei decken Branchen für

modernste Fertigung und High-Tech-Fertigung 54,2 % bzw. 42,2 % ab. “Die Daten

beweisen die Widerstandkraft und die Fähigkeit zur Risikobewältigung in der

Wirtschaft von Dongguan”, fügte Liu hinzu. Die Epidemie werde in gewissem Maße

einen negative Effekt auf Dongguans industrielles Wachstum in der ersten Hälfte

dieses Jahres haben, insbesondere im ersten Vierteljahr. Langfristig gesehen

würden die positiven wirtschaftlichen Grundlagen und die hochqualitative

Entwicklung jedoch unverändert bleiben, wie Liu einschätzt.

Um die negativen Einflüsse der Epidemie zu bewältigen, kündigt Dongguan positive

Richtlinien an. Am 7. Februar wurden 15 Richtlinien eingeführt, um die lokalen

Unternehmen zu unterstützen, darunter 55 Präferenzmaßnahmen wie Mietfreistellung

oder Mieterlass, Steuererleichterungen, Kreditübertragung und -verlängerung und

Einführung neuer Talente. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die

Betriebsfortführung kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern und die

negativen Auswirkungen der Epidemie auf das geringstmögliche Ausmaß zu

reduzieren.

Man geht davon aus, dass die Maßnahmen im Gesamtwert von 2,5 Milliarden Yuan die

Belastung der Unternehmen mildern werden. Vor allem die Maßnahme der

Subventionsbereitstellung zur Stabilisierung der Beschäftigung, die vom Büro für

Personal und soziale Sicherung von Dongguan ausgearbeitet wurde, wird mit einem

Gesamtwert von 168 Millionen Yuan dazu beitragen, die Belastung der Unternehmen

zu senken. Über 190.000 Unternehmen und 1,21 Millionen Beschäftigte werden davon

profitieren können.

Unternehmen stehen nunmehr vor unerwarteten Herausforderungen, die durch die

Epidemiebekämpfung und die Verzögerung der Arbeitsaufnahme verursacht wurden.

Dazu zählt beispielsweise der Arbeitskräftemangel, der negative Effekte auf den

normalen Betrieb und die Produktion der Fertigungsunternehmen in Dongguan mit

sich bringt.

Um Unternehmen zu helfen, die geeigneten Mitarbeiter so schnell wie möglich zu

rekrutieren, hat Dongguan eine Stellenbörse im Internet gestartet, auf der

Informationen zu insgesamt 83.000 Stellen von 1153 Unternehmen veröffentlicht

werden. Ein Bereich mit speziellen Stellen für Mitarbeiter, die sich der

Epidemieprävention und der Kontrollanforderungen widmen, ist ebenfalls erstellt

worden, was die Effizienz der Rekrutierung noch verbessern dürfte.

Song Qinggang, ein Unternehmer in der lokalen Werbebranche, sagte, dass die von

Dongguan getroffenen Maßnahmen wie Steuerermäßigung und Mietreduzierung zur

Unterstützung von Unternehmen sehr nützlich seien, dass sie die Belastung für

den Geschäftsbetrieb verringern und für Fertigungsunternehmen eine

ausgezeichnete Hilfe und Ermutigung seien.

Darüber hinaus hat Dongguan auch eine Reihe von Maßnahmen genau zur richtigen

Zeit gefördert, die die lokale Fertigungsindustrie, insbesondere kleine und

mittlere Unternehmen, unterstützen sollen. Am 6. Februar veröffentlichte

Dongguan den verbesserten Aktionsplan zur Unterstützung von lokalen Unternehmen.

Mit ihm wurden zehn Maßnahmen eingeführt, die unter den beiden Aspekten

Kapitalerhöhung und Produktionsausbau sowie Optimierung des Entwicklungsumfeldes

wirken sollen, um den industriellen Wandel und Fortschritt der Stadt

voranzubringen.

Währenddessen verstärkt Dongguan weiterhin seine Servicekapazität für kleine und

mittlere Unternehmen. Die Lokalverwaltung integriert auf umfassende Weise Daten

mit Bezug zu Unternehmen, koordiniert Ressourcenbausteine wie Land, Technologie,

Kapital, Personal und andere Aspekte und optimiert relevante Funktionen der

Informationsplattform namens “Qi Guan Jia” noch weiter. Offline- und

Online-Maßnahmen werden kombiniert, um die Qualität des Services zu verbessern.

Außerdem wurde der Verwaltungsmechanismus des Unternehmensservice-Spezialisten

eigens eingerichtet, um den Service noch professioneller zu gestalten.

Die Lokalverwaltung und die Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft,

wenn es um die Frage geht, ob Firmen nach dem Ausbruch der Epidemie

beeinträchtigt sein werden. “Sobald der Ausbruch unter Kontrolle ist, werden der

vorher verzögerte Konsum und die aufgeschobenen Investitionen an Schwung

gewinnen und die gewerbliche Wirtschaft von Dongguan wird ein kompensatorisches

Wachstum zeigen”, sagte Liu. Die temporäre Unterdrückung der Marktnachfrage

könnte zu einem Auftragsaufschwung über alle Branchen hinweg führen.

