Dr. Klein: Einer der besten Baufinanzierer in Deutschland

Erstellt von Redaktion Allgemein

Wo erhalten Käufer und Bauherren die besten Konditionen für ihre Immobilienfinanzierung? Die FMH Finanzberatung hat zusammen mit dem Fernsehsender n-tv deutschlandweit die besten Angebote geprüft und Dr. Klein in allen drei Kategorien ausgezeichnet: Für Finanzierungen mit 10-, 15- und 20-jähriger Zinsbindung.

?Dass wir sowohl für mittel- als auch für langfristige Finanzierungen zu den besten Anbietern gehören, freut uns sehr?, sagt Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG, und ergänzt: ?Unser Anspruch ist, für jeden Kunden und unterschiedliche Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösungen zu finden sowie Top-Konditionen zu bieten. Als Vermittler haben wir da natürlich den immensen Vorteil, dass wir auf die gesamte Produktvielfalt des Marktes zugreifen können.?

Das Kriterium für den Award ist die langfristige Zuverlässigkeit: Für alle getesteten Beleihungen müssen die Konditionen über das Jahr hinweg gut sein. Dafür erhebt FMH die Zinssätze von knapp 60 Banken, Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken sowie Vermittlern. Unter allen Teilnehmern bietet Dr. Klein die besten Konditionen für 20-jährige Zinsbindungen und erreicht bei 10 und 15 Jahren eine Top3-Platzierung.

Die Dr. Klein Privatkunden AG ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands und bereits seit 1954 am Markt etabliert. Mit mehr als 600 Beratern in deutschlandweit rund 250 Büros hat das Unternehmen die meisten Standorte der Branche. Die Spezialisten von Dr. Klein beraten in den Bereichen Baufinanzierung, Versicherung und Ratenkredit.

Dr. Klein arbeitet mit über 400 Kredit- und Versicherungsinstituten zusammen und berät umfassend, anbieterneutral und kostenfrei. So erhalten die Kunden maßgeschneiderte Finanzierungen und günstige Konditionen. Dafür wird das Unternehmen immer wieder ausgezeichnet, zuletzt zum siebten Mal in Folge mit dem „Deutschen Fairness-Preis“. Dr. Klein ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport SE.