Dubai – die Stadt des Goldes

Gold hat im vergangenen Jahr viele neue Anleger angezogen. Die Faszination des Goldes ist besonders in Dubai zu spüren.

Einer der geschäftigsten Goldmärkte weltweit ist der Dubai Gold Souk, der der Stadt den Namen ?Stadt des Goldes? verliehen hat. Im Gold Souk tummeln sich in Normalzeiten Hunderte von Einzelhändlern. Vor nicht allzu langer Zeit gab es nur ein paar klapprige Stände. Vor der Corona-Pandemie machte der Gold- und Schmuckmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund 20 Prozent der Nichtölexporte aus. Rund 20 bis 40 Prozent der weltweiten physischen Goldschmuckaktivitäten gehen jedes Jahr durch Dubai.

Rein äußerlich besteht der Dubai Gold Souk immer noch vor allem aus labyrinthischen Gassen und geschnitzten Holzdächern. Aus einer Fläche von 400 Quadratmetern wurden im Laufe der Zeit aber ein Markt mit mehr als zwei Kilometern Breite und einer Länge von drei Kilometern. In den 1970-er Jahren, als die Entdeckung von Öl vieles veränderte, kam auch der Goldsektor in Schwung. Die neunziger Jahre waren dann der Höhepunkt des Goldrausches in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

War der Schmuck früher handgemacht, jetzt helfen Computer und Gießmaschinen. Durch die Pandemie, so einer der Goldhändler dort, sind etwa 40 Prozent des Umsatzes weggefallen. Aber die Händler hoffen auf bessere Tage.

Für Goldbegeisterte ist Goldschmuck auf jeden Fall etwas sehr Schönes. Für Anleger dagegen zählen mehr die inneren Werte der Investments. Da sind Goldgesellschaften etwas Schönes, man bekommt einen Hebel auf den Goldpreis, kann sich über das Unternehmen und dessen Werdegang informieren, investieren und sich dann zurücklehnen.

Unter den Goldgesellschaften gefällt beispielsweise Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=dr62FIg1LaQ -. Dessen 70.000 Hektar großes Gold-Silber-Projekt Wusa in Oregon, USA, verspricht Einiges an Potenzial.

Auch Filo Mining – https://www.youtube.com/watch?v=QA0A0jSM_PA&t=7s – mit seiner Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte Filo des Sol in Chiles Region III und Argentinien, verdient Beachtung. Mit einem fünften Bohrgerät arbeitet das Unternehmen unter Hochdruck.

