Durchblick in der Familie: Finanzen sind Männersache (FOTO)

Die Gleichberechtigung der Geschlechter bleibt auch 2020 ein

relevantes Thema in Deutschland. Ein aktuelles Beispiel liefert eine

forsa-Umfrage von CosmosDirekt: Zwar sahen 82 Prozent der Befragten sich selbst

zuständig für die Finanzen in ihrer Familie. Der Blick auf die

Geschlechterverteilung offenbart allerdings Tendenzen zu traditionellen

Familienstrukturen.

Patchwork-Familien, Alleinstehende oder gleichgeschlechtliche Ehen:

Familienmodelle und Rollenverständnisse haben heutzutage verschiedene Gesichter.

Eine forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der

Generali in Deutschland, legt jedoch den Schluss nahe, dass in vielen Familien

in Deutschland zumindest das Thema finanzielle Verantwortung noch eher

traditionell interpretiert wird.

MÄNNER KÜMMERN SICH HÄUFIGER UM DIE FINANZEN

Demnach sehen sich 91 Prozent der Männer selbst für Finanzfragen und die

finanzielle Absicherung der Familie zuständig. Bei etwa einem Viertel der

männlichen Umfrageteilnehmer (23 Prozent) kümmert sich (auch) der Partner bzw.

die Partnerin darum. Unter den befragten Frauen sehen 73 Prozent die

Hauptverantwortung für die finanziellen Angelegenheiten ihrer Familie bei sich

selbst. 44 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen gaben an, dass (auch) der Partner

bzw. die Partnerin die Familienfinanzen im Blick behält.

DIE FINANZEN DER FAMILIE GEHEN ALLE ETWAS AN

Aber nicht nur die täglichen Finanzen sollte die Familie gemeinsam im Auge

behalten. Auch über das Thema Risikovorsorge sollte nachgedacht werden, denn der

Tod des Partners oder eines Elternteils ist nicht nur ein schwerer emotionaler

Schlag, sondern kann auch zu ernsten finanziellen Problemen führen. Daher ist es

wichtig, die Familie entsprechend abzusichern. Eine Möglichkeit hierfür ist der

Abschluss einer Risikolebensversicherung und auch dazu wurden die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten

(37 Prozent) hat bereits eine Risikolebensversicherung abgeschlossen. Dabei

entscheiden sich Männer mit 41 Prozent häufiger für diese Form der

Familienvorsorge als Frauen mit 33 Prozent. Geschlechtsunabhängig nutzen 41

Prozent jener Umfrageteilnehmer, die mit dem Partner oder der Partnerin in einem

Haushalt zusammenleben, die Risikolebensversicherung als Vorsorgeform für die

eigene Familie, wenn Kinder im Haushalt leben sind es sogar 47 Prozent.

“Egal, wie die jeweilige Familienkonstellation ist oder wer sich für die

Finanzen verantwortlich fühlt: Die Familie sollte sich in jedem Fall mit dem

Thema Risikovorsorge beschäftigen und sich um eine entsprechende Absicherung

kümmern”, sagt Karina Hauser, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt. “Eine

Risikolebensversicherung ist ein günstiger Schutz, um der Familie finanzielle

Sicherheit zu geben, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt.”

