Edelmetalle strotzen vor Attraktivität

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Anlage in Edelmetalle ist gefragt wie nie. Die hohe Nachfrage kann derzeit zu Verzögerungen beim Investment in physische Edelmetalle führen.

Gold- und Silberinvestments gelten mittel- bis langfristig als äußerst attraktiv. Anleihen sind zurzeit keine Alternative. Ein gewisser Anlagenotstand macht sich breit. Bei den Banken sind keine Zinsen mehr zu holen. Im Gegenteil, Gebühren drohen am Ersparten zu knappern.

Pro Aurum beispielsweise berichtet von einer Verdreifachung der Ordergeschäfte. Daher können die führenden Barrenproduzenten nicht mehr unbedingt prompt liefern. Auch bei den Münzen, so Pro Aurum, wird es immer schwieriger das Gewünschte schnell zu erhalten. So ist beispielsweise die Krügerrand-Münze 2019 ausverkauft. Ähnliches ist bei den Silbermünzen zu verzeichnen. So müssen Kunden manchmal mit alternativen Münzen vorliebnehmen oder Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn das Gewünschte gerade nicht verfügbar ist.

Da könnte der Investor sich überlegen, statt in physische Edelmetalle in die Aktien von Gold- oder auch Silbergesellschaften zu investieren. Dann muss sich der Anleger keine Gedanken über die Lagerung in kostenpflichtigen Banktresoren oder Edelmetall-Depots machen. Und es lockt beim Aktieninvestment ein Hebel auf den Goldpreis. Zu den attraktiven Edelmetallgesellschaften gehören beispielsweise Osisko Gold Royalties oder Cardinal Resources. Osisko Gold Royalties – https://www.rohstofftv. com/play/newsflash-99-fuenf-rohstofffirmen-im-ueberblick/ – ist deshalb so interessant, da man eine Diversifizierung gleich miterhält. Mit mehr als 135 Edelmetallabnahmen, Lizenzgebühren und Beteiligungen ist das Unternehmen bestens aufgestellt.

Cardinal Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/cardinal-resources-meldetweiteresoberflaechennahes-hochgradiges-gold-bei-ndongo-east/ – wird voraussichtlich 2022 mit der Goldproduktion auf seinem Namdini-Projekt in Ghana beginnen. Die Produktionskosten sind erfreulich niedrig laut der Machbarkeitsstudie.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

