Edelmetalle und Inflation

Um die gegenwärtige Inflationsrate zu messen, haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim den ?Chili-con-Carne-Index? entwickelt.

Da der herkömmliche Warenkorb derzeit nur ein verzerrtes Bild liefert, haben die Wissenschaftler die Preisentwicklung von Lebensmitteln in der Krisenzeit neu berechnet. Für die Betrachtung der Währung im Vergleich zu anderen Ländern wird immer der ?Big-Mac-Index? herangezogen. Er prüft die Kaufkraft. Dieser ist derzeit nicht auf die gleiche Art wie sonst verfügbar. Heute interessiert die Inflationsentwicklung. Also wurden die Zutaten für ein selbstgemachtes Chili con Carne untersucht. Seit Anfang Februar sind, so das Ergebnis, die Zutaten um rund sechs Prozent teurer geworden.

Auch die Preisentwicklung von 30.000 Produkten großer Supermarktketten in Europa ergibt eine deutliche Preissteigerung. Die Inflation begleitet und also. Die von der Europäischen Zentralbank errechneten Werte liegen dagegen deutlich niedriger (Teuerungsrate März etwa nur bei 0,7 Prozent). Dies, so meinen die Ökonomen, kann zu einer falschen Geldpolitik führen. Gerade die Erhöhung der Geldmenge, wie von der EZB praktiziert, ist daher mit Gefahren verbunden.

Um der Inflation zu entgehen und gleichzeitig das Vermögen zu erhalten, hilft kein Sparkonto bei der Bank, sondern eine Investition in wertstarke Edelmetalle. Besonders Goldaktien sollten nicht außer Acht gelassen werden, um längerfristig der Misere zu entgehen. Zu den Goldgesellschaften, die solide an ihren Projekten arbeiten, gehören beispielsweise Cardinal Resources oder RNC Minerals.

Cardinal Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-skeena-resources-und-cardinal-resources/ – ist ein westafrikanisches Goldunternehmen, das in Ghana, Westafrika aktiv ist. Das Namdini-Projekt besitzt eine nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserve von 5,1 Millionen Unzen Gold. Zusätzlich laufen Explorationsprogramme in den Projekten Bolgatanga und Subranum.

RNC Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-rnc-minerals-isoenergy-und-gold-terra-resources/ – ist ein profitabler, auf Wachstum ausgerichtetet Goldproduzent in Westaustralien. Das Unternehmen produziert Gold in seinen Projekten Beta Hunt und Higginsville. Nahe der Aufbereitungsanlage Higginsville kauft RNC Minerals aktuell das Spargos Reward-Goldprojekt hinzu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RNC Minerals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/ -).

