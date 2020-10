Elementum Vision Online-Kongress für ECHTE Werte

Elementum International AG lädt zum 2. Vision Online-Kongress für ECHTE Werte ein.

Mit über 20 internationalen Top-Experten, darunter Dr. Markus Krall, David Morgan, Steve St. Angelo, Peter Härtling, Thorsten Wittmann, Prof. Dr. Philipp Schade und vielen mehr!

Am Freitag, den 23. Oktober 2020 und Samstag, den 24. Oktober

Noch immer sorgt die Corona-Krise für starke Schwankungen an den Märkten und führt somit zu einer großen Verunsicherung bei Privatpersonen, Familien und Unternehmern. Doch die aktuelle Lage an den Finanzmärkten bietet auch eine große Chance! Man muss sie nur erkennen und ergreifen.

Aus diesem Grund möchte Elementum, die sich auf den Edelmetall-Kauf und -Verkauf sowie die Einlagerung ausserhalb der EU spezialisiert hat, Anlegern, Familien und Unternehmern in ganz Europa zur Seite stehen. Daher veranstaltet Elementum am 23. und 24. Oktober 2020 einen großen internationalen Online-Kongress über zwei Tage. Dabei halten mehr als 20 Top-Experten Vorträge zu sowohl materiellen als auch immateriellen Werten.

Die Themen lauten u.a.:

Vermögensaufbau, -optimierung und -absicherung

Edelmetalle als echte Wertanlage mit Zukunft

Gesundheitsvorsorge für Unternehmer bei härter werdenden Marktlagen

Wohlbefinden steigern

Kindern Werte und den Umgang mit Geld vermitteln

Wissensvorsprünge für die aktuelle und zukünftige Marktlage sichern.

Die online per Video präsentierenden Experten kommen aus Deutschland, der Schweiz, den USA, Kanada, Australien, Slowenien, Portugal und Kroatien.

Weitere Informationen und kostenlose Registrierung unter www.elementumvision.de

Die Erfahrung unseres Verwaltungsrates im Edelmetall- und Finanzmarkt führte im Jahr 2007 zur Gründung der Elementum Deutschland GmbH ? Ihrem kompetenten Partner für Investitionen (Ein- und Verkauf) in physischen Edelmetallen. Seither erblickten in ganz Europa weitere 4 eigenständige Elementum-Unternehmen das Licht der Edelmetall-Welt in der Schweiz, Slowenien, Kroatien und Portugal. Weitere Länder befinden sich derzeit im Aufbau.

Die in der Schweiz ansässige Elementum International AG ist ausschließlich auf die Lagerung von Edelmetallen in der Schweiz spezialisiert und führt demnach keine Beratung und auch keinen Handel mit Edelmetallen oder sonstigen Waren durch. Bitte wenden Sie sich an die nationalen Elementum-Unternehmen, um eine Beratung über den Edelmetallhandel und die anschließende Einlagerung im St. Gotthard Hochsicherheitslager zu erhalten.

In den Zentralalpen der Schweiz befindet sich im St. Gotthard Gebirgsmassiv ein modernes Hochsicherheitslager, in dessen Tresorräumen wir Ihre Edelmetalle lagern. Nachdem diese Bunkeranlagen ursprünglich zum Schutz während dem 2. Weltkrieg gebaut und später von der Schweizer Nationalbank und Regierung genutzt wurden, sind diese seit Jahren in Privatbesitz und mit modernsten Sicherheitsstandards ausgestattet. Die kugel- und explosionssichere Tresoranlage besitzt den Status eines “Offenen Zollfreilagers”, was bedeutet, dass eine etwaige Mehrwertsteuer (v.a. bei Silber) erst bei der Entnahme durch den Kunden an den Zoll abgeführt werden muss.

Verwaltungsrat: Prof. Dr. Philipp Bagus (Präsident), Thorsten Schulte (Mitglied), Dimitri Speck (Mitglied), Manfred Batliner (Mitglied und Vizepräsident).

https://www.elementum-international.ch/

https://elementum.de/