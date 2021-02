Endeavour Silver meldet aktualisierte Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2020

Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/) meldet aktualisierte Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen für seine drei aktiven Silber-Gold-Minen in Mexiko, Guanaceví im Bundesstaat Durango, Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato und El Compás im Bundesstaat Zacatecas, sowie zwei wichtige Explorations- und Erschließungsprojekte, Terronera im Bundesstaat Jalisco und Parral im Bundesstaat Chihuahua.

Höhepunkte der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung 2020 (gegenüber 31. Dezember 2019)

Nachgewiesene und wahrscheinliche Silber-Mineralreserven um 11 % auf 48,6 Mio. Unzen (oz) gestiegen

Nachgewiesene und wahrscheinliche Gold-Mineralreserven um 1 % auf 472.000 oz gesunken

Nachgewiesene und wahrscheinliche Silberäquivalent-Mineralreserven von 86,3 Mio. oz (Ag-Au-Verhältnis von 80:1)

Gemessene und angezeigte Silber-Mineralressourcen um 11 % auf 25,9 Mio. oz gesunken

Gemessene und angezeigte Gold-Mineralressourcen um 2 % auf 222.500 oz gesunken

Gemessene und angezeigte Silberäquivalent-Mineralressourcen von 43,7 Mio. oz

Abgeleitete Silber-Mineralressourcen um 6 % auf 64,4 Mio. oz gestiegen

Abgeleitete Gold-Mineralressourcen um 1 % auf 283.800 oz gesunken

Abgeleitete Silberäquivalent-Mineralressourcen von 87,1 Mio. oz

Bradford Cooke, CEO der Endeavour, erklärte: ?Unsere Brownfields-Explorationsprogramme haben im vergangenen Jahr unsere Reserven und Ressourcen erfolgreich ersetzt. Die Reserven und Ressourcen in Guanacevi nahmen erheblich zu aufgrund unserer erfolgreichen Erkundung der Liegenschaft El Curso, die unseren aktuellen Erzkörper Milache und die historischen Erzkörper Porvenir Cuatro trennt und an sie angrenzt. Mittels zusätzlicher Bohrungen können diese möglicherweise zu einem großen Erzkörper werden, dessen Ausmaß unserer ursprünglichen Entdeckung Porvenir Norte gleichkommt, die wir 15 Jahre lang abgebaut haben?.

?In Bolanitos und El Compas gingen die Reserven und Ressourcen etwas zurück, wir haben jedoch in jedem Bezirk neue Entdeckungen gemacht. Bolanitos profitierte von der Abgrenzung der Entdeckung Melladito und El Compas von der Entdeckung neuer Silber-Gold-Blei-Zink-Ressourcen auf der Liegenschaft Calicanto in der Nähe der Aufbereitungsanlage. Wir bewerten derzeit das wirtschaftliche Potenzial dieser neuen Ressourcen in El Compas. Nachdem wir 2020 nur wenige Explorationsbohrungen in Terronera und keine in Parral niedergebracht haben, werden wir uns im Jahr 2021 wieder auf die Erweiterung der Ressourcen auf diesen beiden Projekten konzentrieren.?

Besprechung der Mineralreserven und Ressourcen

Die nachgewiesenen und vermuteten Mineralreserven für Silber stiegen gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 48,6 Millionen Unzen, während die nachgewiesenen und vermuteten Mineralreserven für Gold auf 472.000 Unzen relativ unverändert blieben. Die Mineralreserven in Form von Silberäquivalenten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5 % auf 86,3 Mio. Unzen (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80: 1), was hauptsächlich auf die Abgrenzung neuer Reserven und Ressourcen in Guanacevi zurückzuführen ist.

Die erkundeten und angezeigten Mineralressourcen für Silber gingen um 11 % auf 25,9 Millionen Unzen und die erkundeten und angezeigten Mineralressourcen für Gold um 2 % auf 222.500 Unzen Gold zurück. Die erkundeten und angezeigten Mineralressourcen in Form von Silberäquivalenten gingen um 8 % auf 43,7 Mio. Unzen zurück, was hauptsächlich auf die Abnahme der Reserven und Ressourcen in Bolanitos und Compas zurückzuführen ist.

Die gefolgerten Mineralressourcen für Silber stiegen um 6 % auf 64,4 Millionen Unzen und die gefolgerten Mineralressourcen für Gold sanken um 1 % auf 283.800 Unzen. Die gefolgerten Mineralressourcen in Form von Silberäquivalenten nahmen um 4 % auf 87,1 Mio. Unzen zu, was hauptsächlich auf Zunahmen in Guanacevi und El Compas zurückzuführen ist.

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour, ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die diese Pressemeldung sowie die technischen Daten in diesen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen geprüft und genehmigt hat. Es wurde ein standardmäßiges Qualitätskontrollprogramm mit Leer- und Doppelproben eingeführt, um die Integrität der Ergebnisse aller Proben sicherzustellen. Alle Proben werden in den lokalen Feldniederlassungen geteilt und an das Labor ALS-Chemex gesendet, wo sie getrocknet, zerbrochen, geteilt und in 50-Gramm-Stoffproben zur Analyse vorbereitet werden. Gold und Silber werden durch eine Brandprobe mit abschließender Atomabsorption (AA) ermittelt.

Die Mineralreservenschätzung für Terronera im technischen Bericht mit dem Titel ?Endeavour Silver Corp, Terronera Project, Jalisco State, Mexico? mit Wirkung zum 31. Juli 2020 wurde durchgeführt von unabhängigen qualifizierten Personen der Ausenco Engineering Canada Inc. – Robin Kalanchey, P.Eng.; P & E. Mining Consulting – Eugene Puritch, P.Eng. FEC. MEZ, David Burga P. Geo., Yungang Wu, P. Geo., D. Gregory Robinson P. Eng.; Wood Engineering – Humberto Preciado, PE, Eugenio Iasillo PE, JDS Mining – Mike Levy PE, P.Eng.; Moose Mountain – Mike Petrina P.Eng.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen für Parral wurden von José Texidor Carlsson, P.Geo., einem Angestellten von Roscoe Postle Associates (RPA) geschätzt, der von Endeavour unabhängig ist. Aufgrund seiner Ausbildung und seiner einschlägigen Erfahrung ist Herr Texidor Carlsson eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101. Die Mineralressourcen wurden gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai, 2014) klassifiziert. Herr Texidor Carlsson, P.Geo., hat den Inhalt dieser Pressemitteilung ebenso gelesen und genehmigt wie die veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen für Parral.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche vorausblickenden Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche vorausblickenden Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der fortgesetzte Betrieb des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Managements fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie solche anderen Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!