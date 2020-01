Endeavour Silver und das Jahr 2019

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Der kanadische primäre Silberproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) gab die Ergebnisse für das vergangene Jahr bekannt. So konnte das Unternehmen in Summe 4,05 Millionen Unzen Silber und 38.907 Unzen Gold produzieren. Die Silberäquivalentproduktion belief sich bei einem Gold-Silber-Verhältnis von 80 zu 1 auf dementsprechend 7,1 Millionen Unzen.

Da die Bergbautätigkeit in der ‚El Cubo‘-Mine eingestellt werden musste, war schnell klar, dass die Produktionsprognose nicht eingehalten werden konnte und die Produktion wahrscheinlich unter dem Vorjahreswert liegen wird. Des Weiteren bereitete dem Unternehmen eine geringere Durchsatzleistung in der ‚Bolanitos‘-Mine Probleme, die auch nicht durch die höheren Produktionsleistungen auf ‚Guanacevi‘ und ‚El Compas‘ kompensiert werden konnte. Dementsprechend ging die Silberproduktion um 32 % auf 939.511 Unzen zurück und die Goldproduktion um 27 % auf 9.578 Unzen. Nahezu zwangsläufig lag auch der Verkauf der geförderten Metalle unter Vorjahresniveau.

Konkret verkaufte Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – im 4. Quartal 2019 gegenüber dem Vergleichsquartal in 2018 mit 1.050.157 Unzen rund 17 % weniger Silber und mit 10.803 Unzen rund 9 % weniger Gold.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour Silver, verdeutlichte das vergangene Jahr so: „Das Jahr 2019 war durch einige Herausforderungen und Betriebsschwierigkeiten in unseren vier Minen geprägt. Wir haben auf diese Herausforderungen reagiert und unsere Minen im zweiten und dritten Quartal des vergangenen Jahres umfassend umstrukturiert und Änderungen vorgenommen. Obwohl die Zahlen noch nicht optimal sind, denken wir, dass die Trendwende geschafft ist und wir in diesem Jahr eine erhebliche Produktionssteigerung erwarten können. Besonders hervorheben möchte ich hierbei unsere Mine ‚Guanacevi‘, in der große Fortschritte gemacht wurden. Auch der Ausbau unserer neueren Projekte ‚Terronera‘ und ‚Parral‘ macht große Fortschritte. Zurzeit werden dort Explorationsarbeiten vorgenommen, wobei wir bereits in naher Zukunft mit einer Vormachbarkeitsstudie für ‚Terronera‘ rechnen sowie einer wirtschaftlichen Erstbewertung für Parral.“

Rückblick 2019

Wie bereits oben erwähnt, konnte Endeavour Silver im abgelaufenen Jahr 4.054.652 Unzen Silber und 39.151 Unzen Gold absetzen. Für die Errichtung eines Minenbetriebes auf ‚Terronera‘ wurde die endgültige Genehmigung seitens der Regierung erteilt. Zudem konnte ein Pachtvertrag abgeschlossen werden, der Zugriff auf weitere Konzessionsgebiete in direkter Nähe zur ‚Guanacevi‘-Mine erlaubt. Aufgrund der starken Umstrukturierungen in den Minen erwartet das Management deutlich positive operative Verbesserungen, die sich in höheren freien Cash-Flow im laufenden Jahr niederschlagen sollen.

Aufgrund der auf ‚Guanacevi‘, aber auch auf ‚Bolanitos‘ und ‚Parral‘ durchgeführten Explorationsarbeiten konnte Endeavour Silver im vergangenen Jahr viele positive Explorationsergebnisse melden.

Entwicklungen in den Minen

‚Guanacevi‘

Die Mine ‚Guanacevi‘ ist Endeavours Vorzeigemine. Die Silber-Goldproduktion lag hier über den selbstgesteckten Zielvorgaben und konnte das Vorjahr deutlich übertreffen. Auch die Erweiterungen in der Mine wurden größtenteils planmäßig umgesetzt und sollten schon bald erste Früchte ernten.

‚Bolanitos‘

In der Mine ‚Bolanitos‘ ging die produzierte Menge 2019 im Gegensatz zum Vorjahr zurück und lag unter den eigenen Erwartungen. Der Grund war zum einen ein geringerer Durchsatz und zum anderen ein niedrigerer Silber- und Goldgehalt des abgebauten Materials. Durch entgegenwirkende Maßnahmen rechnet das Management für das laufende Jahr mit einer deutlichen Erholung der Produktionsrate.

‚El Compas‘

Durch die zeitliche Nähe zum Eröffnungstermins ist bei dieser Mine kein Vergleich mit dem Vorjahr möglich. Geringere Gehalte führten im 4. Quartal allerdings dazu, dass die Mine etwas weniger produzierte, aber dennoch innerhalb der eigenen Prognose blieb.

‚El Cubo‘

Die Reserven der ‚El Cubo‘-Mine waren zum 30. November 2019 erschöpft, woraufhin der Minenbetrieb eingestellt wurde. Trotz der unternommenen Anstrengungen konnte nicht genügend abbaufähiges Material hinzugefügt werden. Durch niedrigere Gehalte konnte die Mine zuletzt die Förderziele nicht erreichen.

Durch die Stilllegung der Mine entstanden Endeavour Silver Kosten von rund 4 Mio. Dollar, die vor allem Abfindungszahlungen an Mitarbeiter zuzurechnen sind. Endeavour hat zusammen mit den Mitarbeitern und der Gemeinde einen Plan ausgearbeitet, um die Auswirkungen der Schließung bestmöglich abzufedern. Maschinen und Ausrüstungsteile von ‚El Cubo‘ wurden auf die anderen Minen des Unternehmens verlegt, um dort unterstützend eingesetzt zu werden.

Nachhaltigkeit

Endeavour Silver ist für nachhaltiges Handeln bekannt. So definiert das Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsbericht die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter, Schutz der Umwelt und Unterstützung der lokalen Gemeinden.

Das mexikanische Zentrum für ‚Philanthropie‘ zeichnete Endeavour Silver als eine ‚Socially Responsible Company‘ aus, da das Unternehmen unter anderem ein Stipendium-Programm in Mexiko unterstützt. Des Weiteren führte das Unternehmen mehrere Veranstaltungen für die Gemeinden in der Nähe der Minen durch und unterstützt auch andere soziale Projekte mit regelmäßigen Spenden. Um die Auswirkungen der Minentätigkeit zu kompensieren, pflanzte Endeavour auf bereits bearbeitetem Gebiet rund 52.000 Bäume.

In naher Zukunft wird Endeavour die Anleger über die Finanzergebnisse des Jahres 2019 und die Ziele für das Jahr 2020 informieren. Außerdem wird das Unternehmen über Explorationsergebnisse berichten. Es bleibt wie immer spannend bei Endeavour Silver.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

