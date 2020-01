EnWave – dritte kommerzielle Lizenz für Australien Plus Maschinenkauf und Aurania nimm 5 Mio. CAD ein Plus Update

Erstellt von Redaktion Allgemein

Während EnWave bereits seine dritte Lizenz nach Australien verkauft exploriert Aurania an vielen Fronten, sammelt Geld ein und stellt simple und effektive Kupferherstellung vor!

EnWave schließt dritte kommerzielle Lizenz in Australien ab und erhält weiteren Maschinen-Auftrag

Wieder gute News aus dem Hause der EnWave Corporation (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW): Die Lebensmitteltrocknungsexperten aus Kanada unterzeichneten eine gebührenpflichtige kommerzielle Lizenz mit einem führenden australischen Molkereiunternehmen, KL Ballantyne Pty Limited. EnWave – https://www.commodity-tv.com/play/enwave-moon-cheese-highly-profitable-selling-more-rev-machines-in-2019/ – gewährt dem renommierten Familienunternehmen, das in innovative Fertigungs- und Verpackungstechnik investiert, das exklusive Recht, Milchprodukte in Australien unter Verwendung der patentierten ?Radiant Energy Vacuum? (?REV??) Technologie zu produzieren, mit Ausnahme von Käse-Snackprodukten für den direkten Konsum.

Bei dieser Lizenz?

Aurania Resources ? Tätigkeitsbericht und Aktionäre üben Optionen im Wert von 5,2 Mio. CAD aus

Gute Nachrichten auch aus Ecuador. Der dort tätige kanadische Rohstoffexplorer Aurania Resources (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) gab mit Freude bekannt, dass seine Aktionäre Optionsscheine im Wert von 5.234.061 CAD ausgeübt haben, die am 29. Dezember 2019 fällig wurden. Diese Optionsscheine, die in den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen von Privatplatzierungen ausgegeben wurden, berechtigen den Inhaber zum Erwerb von jeweils einer Aurania-Stammaktie zum Preis von 3,- CAD.

Damit kann Aurania gut finanziert die weitere Erkundung des höchst interessanten ?Lost Cities – Cutucu?-Projekt weiter vorantreiben, von der wir noch viele gute Ergebnisse erwarten! Denn: wie kommentierte Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-following-track-of-possible-road-lidar-program-started/ -, den jüngsten signifikanten Fund noch? ?Die Überlagerung einer starken Kupferanreicherung im Boden über dem magnetischen Merkmal ?Tsenken N2? sowie die Veränderung in sporadischen Aufschlüssen deutet darauf hin, dass es sich um ein Porphyr-Kupferziel handelt. Diese Erkenntnis ist ein großer Fortschritt für unser Unternehmen, denn viele Dutzende ähnlicher Ziele, die zunächst auch als zweitrangig interpretiert wurden, sind nun in den geophysikalischen Daten aus unserem Grundstück ersichtlich. Diese Ergebnisse bestärken uns in der Überzeugung, dass unser Projekt nicht nur großes Goldpotenzial hat, sondern auch eine bedeutende Kupferregion werden kann. ?

Zudem gab das Unternehmen ein Update über die derzeitigen Feldarbeiten, so zum Beispiel über die:

Erkundungsbohrungen auf ?Yawi?

Auf den drei epithermalen Goldzielen?

Lesen Sie hier unsere kompletten, spannenden Berichte zu den vielversprechenden Unternehmen: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12052751-enwave-aurania-resources-enwave-kommerzielle-lizenz-australien-plus-maschinenkauf-aurania-5-mio-plus-update

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den ?Webseiten?, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte ?third parties?) bezahlt. Zu den ?third parties? zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten ?third parties? mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte “Small Caps”) und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.