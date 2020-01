EnWave unterzeichnet Technologielizenz und gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil GmbH zur Weiterentwicklung REV? Technologie für pharmazeutische Anwendungen

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (“EnWave” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/enwave-moon-cheese-highly-profitable-selling-more-rev-machines-in-2019/ ) gab heute die Unterzeichnung einer Technologie-Lizenz und eines gemeinsamen Entwicklungsabkommens (das JDA”) mit der GEA Lyophil GmbH (GEA Lyophil”), einem weltweiten Hersteller und Vermarkter von Gefriertrocknungsanlagen für die Pharma- und Biotech-Industrie, bekannt, um die potenzielle Kommerzialisierung der EnWave-Technologie Radiant Energy Vacuum (REV?”) in der Pharmaindustrie zu beschleunigen. Das Unternehmen unterzeichnete im Juli 2018 eine Kooperations- und Lizenzoptionsvereinbarung mit GEA Lyophil. Seitdem arbeiten die beiden Parteien eng mit dem bestehenden Pharma-Partner von EnWave zusammen, um die nächsten Entwicklungsschritte in Richtung einer möglichen Kommerzialisierung zu diskutieren und eine Strategie zu entwickeln.

Im Rahmen des JDA wird EnWave formell mit GEA Lyophil zusammenzuarbeiten, um die GMP-Pharma REV? Maschinen zu verfeinern und zu verfeinern und dabei GEA Lyophils tiefes Fachwissen und geistiges Eigentum im GMP-Pharmaanlagenbau zu nutzen. Die JDA ermöglicht die Integration der EnWave-eigenen freezeREV® Pharmatrocknungstechnologie in GEA Lyophils branchenführende Anlagenkonstruktion und Fertigungskapazitäten für die Pharmaindustrie. Im Erfolgsfall wird GEA Lyophil sein robustes Netzwerk in der Pharmaindustrie nutzen, um REV? Maschinen für den weltweiten Einsatz in pharmazeutischen Anwendungen herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen. Gemäß den Bedingungen des JDA wird GEA Lyophil an EnWave eine nicht veröffentlichte Lizenzgebühr auf den Verkauf von zukünftigen GMP-Pharma REV? Maschinen zahlen.

Diese Zusammenarbeit zwischen EnWave und GEA Lyophil, einschließlich der Entwicklung und Herstellung von REV? Maschinen der nächsten Generation, die das urheberrechtlich geschützte geistige Eigentum beider Parteien nutzen, soll es dem derzeitigen Pharmapartner von EnWave ermöglichen, klinische Studien für mehrere Impfstoffe durchzuführen. Im Erfolgsfall wird GEA Lyophil den Kauf von GMP-pharma REV? Anlagen im kommerziellen Maßstab bei diesem Partner und bei anderen pharmazeutischen Unternehmen anregen. EnWave hätte Anspruch auf eine Lizenzgebühr in Form eines Prozentsatzes aller Geräte, die im Rahmen der Kommerzialisierung der Technologie im Rahmen des JDA hergestellt und verkauft werden.

Der JDA ermöglicht es EnWave außerdem, sich auf seine aktuellen Kernkompetenzen in der globalen Lebensmittel- und Cannabisindustrie zu konzentrieren, reduziert die Ressourcen, die für eine sinnvolle Monetarisierung der REV? Technologie in der Pharmaindustrie notwendig sind und nutzt mit GEA Lyophil einen technisch und kommerziell führenden Anbieter.

Über die GEA Lyophil GmbH

Die GEA Lyophil GmbH ist Teil der GEA-Unternehmensgruppe. GEA ist einer der größten Technologielieferanten für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für eine Vielzahl weiterer Branchen. Der Weltkonzern ist spezialisiert auf Maschinen, Anlagen sowie Prozesstechnik und Komponenten. GEA bietet nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsprozesse in verschiedenen Endkundenmärkten und ein umfassendes Serviceportfolio.

Weitere Informationen über GEA finden Sie unter: www.gea.com

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy Vacuum (“REV?”) entwickelt – eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV? Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der Technologie von REV? wurde nachgewiesen und wächst schnell über mehrere Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich des legalen Cannabis. Die Strategie von EnWave ist es, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV? Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um rein natürliche Milchsnackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV? als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endproduktes als Lufttrocknung oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle Plattformen an: REV?:

1. nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe erhält; und,

2. quantaREV®, ein System auf Schalenbasis, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung verwendet wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

