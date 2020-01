Erfolgreicher Gipfel des Global Sharing Economy Forum in Beijing

Die “Double 50% Reduction 2030 Initiative” sorgt

erneut für interessante Debatten

Am 16. Januar fand im China National Convention Center der “Great Sharing, New

Economy-Beijing Summit of the Global Sharing Economy Forum” (Umfassendes Teilen,

neue Wirtschaft – Gipfel des Global Sharing Economy Forum in Beijing) statt.

Sponsoren waren die chinesische Handelskammer und der chinesische Verband zur

Förderung industrieller Entwicklung. Organisator war ToJoy und strategische

Zusammenarbeit und Unterstützung erfolgte u. A. durch die Global Alliance of

Sharing Economy (GLASE) und das Institute of Industrial Economics, die Chinese

Academy of Social Sciences, die School of Humanities und die School of Social

Sciences der Tsinghua University, Renmin Business School sowie die School of

Management der Xi–an Jiaotong University.

Der Gipfel erhielt nicht nur Unterstützung von Teilnehmern wie Zhenghua Jiang,

zweiter Vorsitzender des 10. ständigen Ausschusses des chinesischen nationalen

Volkskongresses; Hengshan Fan, früherer Generalsekretär des nationalen

Ausschusses für Entwicklung und Reform; Xinhong Zhang, Chief Information Officer

des nationalen Informationszentrums und Direktor des Forschungsinstituts für

Sharing Economy; Min Wang, leitender zweiter Vorsitzender der chinesischen

Handelskammer sowie Xiaojun Li, Vizepräsident für China des Verbandes zur

Förderung der industriellen Entwicklung.

Teilnehmer waren zudem wichtige Personen wie Junqing Lu, leitender Vorsitzender

von GLASE und Vorsitzender des Aufsichtsrates von ToJoy; Jun Ge, Generalsekretär

von GLASE und geschäftsführender Direktor sowie weltweiter CEO von ToJoy; Boris

Tadic, geschäftsführender Vorsitzender von GLASE und früherer Präsident

Serbiens; Jose Maria Figueres, geschäftsführender Vorsitzender von GLASE und

früherer Präsident von Costa Rica; Enrico Letta, einer der Vorsitzenden von

GLASE und früherer Premierminister Italiens; Werner Faymann, Vorsitzender von

GLASE in Westeuropa und früherer Kanzler Österreichs, sowie Yves Leterme,

Senior-Berater von GLASE und früherer Premierminister Belgiens. Kevin Rudd,

Vorsitzender von GLASE und früherer Premierminister Australiens, hielt über

Video eine Ansprache.

Zudem waren Experten und Forscher und Gäste aus anderen Bereichen, darunter

nationale und internationale Unternehmensspitzen und Medienvertreter zum Gipfel

geladen, darunter Zhanbin Zhang, leitender Professor der Marxismusakademie der

Parteischule des Zentralkomitees der kommunistischen Partei Chinas (National

Academy of Governance); Xiaoqiu Wu, Vizepräsident der chinesischen Renmin

University; Dezhi Lu, Leiter der Huamin Foundation sowie Yuming Zhang, Professor

an der School of Management der Shandong University. Die Teilnehmer diskutierten

zwei zentrale Themen: “The Great Sharing Economy and the Development of Unicorn

Enterprises” (Great Sharing Economy und Entwicklung von Einhorn-Firmen) und “The

Great Sharing Era and the Advanced Topics on Sharing Economy Theory” (Ära des

Great Sharing und weiterführende Themen der Theorie der Sharing Economy).

Eine strategische Zielsetzung für das Jahr 2030

Einer Reihe von Meinungsumfragen der letzten Jahre zufolge wird erwartet, dass

das Bruttoinlandsprodukt Chinas das der USA ca. im Jahr 2030 überholt und China

damit die größte Volkswirtschaft der Welt wird. Derweil lautet die chinesische

Antwort auf die Agenda der UN 2030 für nachhaltige Entwicklung, dass die

Prinzipien der “umfassenden Beratung, gemeinsamen Beiträge und des geteilten

Nutzens”, die in der Belt and Road Initiative vertreten werden, ein effektives

Werkzeug wären, diese Agenda der UN voranzubringen.

Heute, mit Beginn des Jahres 2020, hat der Gipfel des Global Sharing Economy

Forum in Beijing zudem für das Jahr 2030 einen weiteren historischen Markstein

festgelegt.

Auf dem Gipfeltreffen veröffentlichte Jun Ge, Generalsekretär von GLASE sowie

geschäftsführender Direktor und weltweiter CEO von ToJoy, zusammen mit

zahlreichen nationalen und internationalen Experten eine interessante mittel-

und langfristige Initiative: Die strategische Vision der “Dual Reduction”

(zweifache Reduzierung). Dies bedeutet die Reduzierung weltweiten neuen

Ressourcenverbrauchs und von Arbeitszeit um 50 % Prozent, deren Umsetzbarkeit

für das Jahr 2030 erwartet wird.

Neben den enormen Durchbruch und Meilenstein des Zeitalters der “Great Sharing

Economy”, für den dieses Konzept steht, wurde diese Initiative zudem als eine

der treibenden Kräfte im Aufstieg der chinesischen Volkswirtschaft gelobt.

Hinter dem scheinbar einfachen Begriff “Dual Reduction” steht eine ganze Palette

von Vorschlägen, dieweil nachhaltige Entwicklung und Belt and Road Initiative

eine Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft der Menschheit und einer neuen Ära

globaler Innovation formen. Das Konzept der Dual Reduction ist Ergebnis einer

ganzen Reihe politischer Richtlinien, die zusammenwirken.

“Dual Reduction” ist eine strategische Vision, die auf dem Global Sharing

Economy Forum in Wien am 29. November 2019 auf Grundlage der Erkenntnisse über

die Trends menschlicher, wirtschaftlicher Zivilisation erstmals vorgeschlagen

wurde. Im Modell der Great Sharing Economy werden weltweiter Verbrauch neuer

Ressourcen und menschlicher Arbeit nach und nach um bis zu 50 % reduziert. Dies

geschieht durch Teilen und die effiziente Nutzung der weltweiten Ressourcen.

Jun Ge brachte seine Überzeugungen mit den Worten zum Ausdruck: “Wir sind

sicher, dass die Innovationswirtschaft, die durch Plattformen vorangetrieben

wird, die Effizienz der Nutzung weltweiter Ressourcen signifikant steigern und

die Arbeitsstunden der Arbeitnehmerschaft deutlich senken wird. Man kann sagen,

dass die Umsetzung von Dual Reduction ein Ziel bildet, das im Lauf des nächsten

Jahrzehnts zu erreichen ist. Es ist zudem ein Zeitalter, in dem Unternehmen ihre

Innovationskraft auf konzentrierte Weise freisetzen sollten.”

China durchläuft eine Wandlung von einer herkömmlichen zu einer

innovationsbasierten Volkswirtschaft. Die nationale Strategie von “China

Sci-Tech Innovation 2030″ wird die beschleunigte Umsetzung der “Dual Reduction”

enorm fördern.

In seiner programmatischen Ansprache zeigte sich Hengshan Fan, früherer

Generalsekretär des nationalen Ausschusses für Entwicklung und Reform, ebenfalls

überzeugt vom Innovationspotenzial Chinas. Er vertrat die Meinung, dass die

Great Sharing Economy den Prozess der Reform über die Angebotsseite

beschleunigen und dem chinesischen Bruttoinlandsprodukt dazu verhelfen kann, von

hohen Wachstumsraten zu hoher Qualität überzugehen. Hohe Qualität erfolgt auf

Grundlage hoher Innovation, was bedeutet, dass die Zukunft für China

Innovationsmöglichkeiten bietet.

Neben der wachsenden Erschöpfung externer Umwelt merkten Experten und

Wissenschaftler auf dem Forum an: “Die chinesische Wirtschaft benötigt dringend

Umweltbewusstsein und Dual Reduction bringt dies voran. Dies muss eine

Gelegenheit sein, in allen Bereichen harmonische und nachhaltige Entwicklung zu

fördern.”

Dies geschieht zur Unterstützung der Entwicklung der Great Sharing Economy und

damit die ganze Welt die Dividende nachhaltiger Entwicklung genießen kann, die

sich so einstellt. Am Tag des Gipfels wurde die Auszeichnung “Global Alliance of

Sharing Economy Award” (GLASE Award) angekündigt. GLASE wird Kandidaten für drei

Preise vorschlagen: Best Theoretical Research Award for Sharing Economics (Beste

Grundlagenforschung), Best Business Model Award for Sharing Economics (Bestes

Geschäftsmodell) und National Ranking Award for Sharing Economics (Nationale

Einstufung). Dies geschieht, um unternehmerische Entwicklung, Projektinnovation,

Grundlagenforschung, akademische Forschung und Modellerforschung usw. im Feld

der Sharing Economy zu fördern und zu unterstützen. Wichtiger ist, dass ToJoy

100 Millionen Yuan als Sponsor der ersten GLASE Awards investiert hat.

Im Unterforum “The Great Sharing Economy and The Development of Unicorn

Enterprises”, das sich direkt auf die Entwicklung von Unternehmen und neuer

Wirtschaft bezog, sprachen Yong–an Sun, einer der Präsidenten der ToJoy Aviation

Service Consulting Group; Xuliang Hu, Gründer von 365 Internet of People; Weikai

Jin, Gründer von www.ilvdo.com und weitere Gäste über ihre Praxis der

unternehmerischen Innovation für die neue Wirtschaft. Sie nutzten ihre eigenen

Erfahrungen als Beispiel für “Sharing-Ökonomie” und “Einhorn-Firmen”. Ihrer

Meinung nach ist die Great Sharing Economy ein entscheidender Antrieb für

großformatige und explosive Entwicklung von Einhorn-Firmen. Andererseits ist

Erfolg von Einhorn-Firmen eine Bestätigung der Effektivität der Great Sharing

Economy.

Yves Leterme, Senior-Berater von GLASE und früherer Premierminister von Belgien,

nahm ebenfalls an der Diskussion teil und lobte die Ergebnisse des Forums. Er

sagte: “Wer die Sharing Economy meistert, meistert auch das Prinzip,

Einhorn-Firmen zu schaffen. Dies sind die besten Zeiten für alle Unternehmer.”

Boris Tadic, leitender Vorsitzender von GLASE und früherer Präsident Serbiens,

stimmte dem ebenfalls zu: “Niemand konnte erwarten, dass die Zukunft der Sharing

Economy jetzt in den Händen Chinas und seiner Unternehmen liegt. Dies wird ein

Vorteil sein, der nicht ignoriert werden kann.”

Der Gipfel des Global Sharing Economy Forum in Beijing hat von der Theorie zur

Praxis, von der Vision zum Modell und von der Vergangenheit zur Zukunft eine

detailliertere und konkretere Karte des kommenden Zeitalters gezeichnet. China

wird zweifellos ein Stützpfeiler der Globalisierung der Great Sharing Economy

sein und das Global Sharing Economy Forum wird sich auf die Früchte und

Errungenschaften des Gipfels in Beijing verlassen, um weltweit tätig zu werden

und Ländern dabei zu helfen, grenzenlos zu teilen.

Beijing wird als internationale Metropole die Entwicklungsrichtung der Great

Sharing Economy bestimmen und Innovationen an Spitze von Internet, IoT, KI und

weiteren Feldern liefern. China tritt in ein neues Zeitalter der Reform und

Öffnung ein und wird die erfolgreichen Erfahrungen anderer Länder nutzen und

akzeptieren und seine eigenen globalen Ressourcen offen teilen. Die Great

Sharing Economy wird mit Unterstützung der Ressourcen und des Marktes der

enormen chinesischen Wirtschaft einen Sprung in der Entwicklung bedeuten und der

Welt bereits in Kürze nutzen.

Und letztlich wird der Austausch notwendiger Güter zwischen Firmen, Märkten und

Kontinenten im Sinne der langfristigen Umsetzung der Vision von Dual Reduction

ebenfalls dabei helfen, im nächsten Jahrzehnt Ressourceneffizienz und effektive

Innovation für die Menschheit zu steigern.

