Erfolgreicher Neustart: AviaRent erwirbt Pflegezentrum Hüffenhardt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Neuzugang im AviaRent S. C. A. SICAV-FIS CareVision IV Portfolio : Zum 1. Mai 2020 erwarb der Teilfonds CareVision IV das Pflegezentrum Hüffenhardt. Die Pflegeeinrichtung galt traditionell als sogenanntes ?Kreisaltersheim? des Kreises Neckar Odenwald und stand unter der Leitung der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH, die sich von der Einrichtung trennen wollte.

Für eine erfolgreiche Fortführung des Pflegezentrums verpflichtete AviaRent mit der Domus Cura GmbH aus Stuttgart einen neuen Betreiber für diese Einrichtung, der in der Region verwurzelt ist und das Potenzial des Standortes ausschöpfen kann. ?Nach einer detaillierten Analyse war klar, dass dieses Unternehmen unseren anspruchsvollen Kriterien am besten entspricht? erklärt Anahita Afzalkhani, Senior Transaction Manager bei AviaRent. Die Domus Cura betreibt erfolgreich weitere Häuser in Süddeutschland und bringt somit viel Erfahrung bei der Betreuung Pflegebedürftiger mit an den attraktiven Standort in Hüffenhardt. Mit der Übernahme durch den neuen Betreiber werden sämtliche Arbeitsplätze erhalten. ?Die Auslastung der Einrichtung ist gut und für die Region auch als Arbeitgeber wichtig, mit dem sich viele Menschen auch als Bewohner identifizieren?, sagt Anahita Afzalkhani. Domus Cura will nun weiter in das Objekt investieren und sich langfristig für einen erfolgreichen Betrieb in Hüffenhardt engagieren.

Die Pflegeeinrichtung Hüffenhardt besteht aus einem architektonisch anspruchsvollem Gebäude, aufgeteilt in vier übersichtliche Wohngruppen. Die moderne Pflegeeinrichtung verfügt über 133 großzügige Einzelzimmer. Neben einem hellen Wintergarten mit gemütlichen Sitzecken und Brunnenanlage verfügt die Einrichtung über einen einzigartigen lichtdurchfluteten Pflanzengarten über drei Etagen. Neben witterungsgeschützten Balkonen auf allen Etagen lädt auch ein gepflegter Park mit Grillplatz und vielen Schattenplätzen zum Verweilen ein. Bei den Bewohnern ist auch der ?Garten der Sinne? sehr beliebt.

Nachhaltige Investition in gute Pflege

So wie jetzt im Neckar-Odenwald-Kreis investiert AviaRent bundesweit unter anderem in attraktive Pflegeimmobilien und fördert somit zugleich den Ausbau des noch immer knappen Angebots an verfügbaren Plätzen für Pflegebedürftige oder für betreutes Wohnen in ganz Deutschland. Derzeit bietet das AviaRent Portfolio mehr als 5.200 Pflegebetten sowie 1.400 Plätzen für betreutes Wohnen.

Die AviaRent Invest AG mit Hauptgeschäftsstelle in Frankfurt am Main ist ein Tochterunternehmen der AviaRent Capital Management S.à r.l., einer Luxemburger Fondsgesellschaft. Gemeinsam mit dem französischen Partner Primonial, einem der führenden europäischen Asset-Management-Plattformen mit einem Fondsvermögen von mehr als 26 Milliarden Euro, verfügt AviaRent im Bereich Pflege, Bildung und Mikroliving über ein gemeinsames Fondsvolumen von mehr als 5,5 Milliarden Euro. Als spezialisierter Asset-Manager investiert AviaRent ausschließlich im Bereich soziale Infrastruktur. Das Portfolio von AviaRent besteht aus Pflegeimmobilien mit mehr als 5.200 Pflegebetten, 1.400 Einheiten betreutes Wohnen, Kindertagesstätten mit 2.000 Plätzen sowie 2.300 Einheiten an Mikroapartments. Nähere Informationen finden Sie unter:

www.aviarent.lu.